Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat

NFT'lerin arından metaverse çılgınlığı başladı. Sanal evren ya da diğer adıyla metaverse uzun yıllardır teknoloji şirketlerinin gelecek gördüğü bir alan. Son olarak adını Meta olarak değiştiren Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg de şirketin geleceğinin sanal evren olduğunu söylemişti.Sanal evren yatırımları devam ediyor. Decentraland'in sanal evreninde 600 metrekarelik arsaya 2.43 milyon dolar ödendi. Başka bir metaverse projesinde ise sanal yat 600 bin dolara satıldı.Toplamda 116 parselden oluşan arsaya 2.43 milyon dolar ödendi. Decentraland'in moda sokağındaki arsanın büyüklüğü ise yaklaşık 600 metrekare olduğu belirtildi. Bu da metrekare fiyatınının 4 bin dolara denk geldiğini gösteriyor.Bir başka sanal evren platformu The Sandbox'ta ise sanal yat satışı gerçekleşti,. Republic Realm tarafından geliştirilen dijital yata 650 bin dolar ödendi. Lüks yatta 1 helikopter pisti, jakuziler ve DJ kabini de bulunuyor.