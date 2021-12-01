  • USD: 12,94 - 12,96
  • EURO: 14,68 - 14,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Samuray kılıçlı katliamın ardından şimdi de pompalı tüfekli vahşet! Tuzla'da bir şahıs yoldan geçenlere ateş açtı!

İstanbul'un göbeğinde samuray kılıçlı katliamın ardından şimdi de pompalı tüfekli vahşet yaşandı. Tuzla'da bir arkadaşının evini ateşe veren bir şahıs, daha sonra pompalı tüfekle yol üzerinde seyir halinde olan araçlara rastgele ateş açtı.

Samuray kılıçlı katliamın ardından şimdi de pompalı tüfekli vahşet! Tuzla'da bir şahıs yoldan geçenlere ateş açtı!
Ekleme: 1.12.2021 - 10:50 Güncelleme: 1.12.2021 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Samuray kılıçlı katliamın ardından şimdi de pompalı tüfekli vahşet! Tuzla'da bir şahıs yoldan geçenlere ateş açtı!
Tuzla'da bir arkadaşının evini ateşe veren şahıs ardında park halindeki aracından çıkarttığı pompalı tüfekle yol üzerinde seyir halinde olan araçlara rastgele ateş açtı. O esnada aynı sitede yaşadığı genç doktora silah doğrultan saldırgan şahsın dehşet dakikaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Adem N., bilinmeyen bir nedenle aynı sitede yaşadığı bir arkadaşının evini ateşe verdi. Ardından aracına yönelen Adem N., otomobilinin bagajında bulunan pompalı tüfeği alarak yol üzerinde seyir halinde olan araçlara rastgele ateş açtı.



DOKTOR KOMŞUSUNA DA SİLAH DOĞRULTU

Etrafa ateş açan saldırgan site önünde karşılaştığı komşusu Doktor Canan G.'ye de silah doğrulttu. Genç kadın aracıyla kaçarak olay yerinde uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan şahsı gözaltına aldı.



ÖTE YANDAN YAŞANMA KORKU DOLU DAKİKALAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini Aykut Güler, 'Saldırgan şahıs öncesinde bir arkadaşının evine gidiyor. Bu şahıs arkadaşları ile birlikte o gece madde kullanıyor ve kendi aralarında kavga ediyorlar. Ardından arkadaşının evini ateşe veriyor. Ardından aracına giderek pompalı silahını alıyor ve yoldan geçen araçlara rastgele ateş açıyor.



Şahsın ateş açtığı araçlardan birisi de benim eşime ait. Eşim otoparktan çıktığı esnada saldırgan şahıs eşime ait aracı fark ediyor ve üzerine doğru küfür ve hakaretler savurarak elindeki silahla birlikte koşmaya başlıyor. Eşim o esnada kaçmaya çalışsa da anın telaşıyla aracını duvara vuruyor. O telaş anında saldırgan şahıs eşimin aracına yaklaşarak üç el ateş ediyor. Neyse ki silah o esnada tutukluk yapıyor. Bu sırada eşim hızla aracıyla olay yerinden kaçmaya başarıyor' diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Çukur eylemlerinin planlayıcıları PKK/KCK'lı Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz
Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na adaylık salvosu! 'Bir gün önce dediğiniz bir gün sonra dediğinizi tutmuyor'
Erdoğan'ın önerisi sonrası Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
Bakan Kurum'dan seçim açıklaması: Millet boyunuzun ölçüsünü verir
Bakan Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İmamoğlu bu projeye de çöktü! Balat'ta restorasyon karmaşası
CHP’li Seçer’den yine hakaret ‘buranın horozu sen misin’
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun beyaz eşya gıda cami ve taziye evi sözü verdiği Esenyamaç Köyü Muhtarı Korkmaz: Çöp bile göndermedi sallayıp duruyorlar
İstanbullu bunu da gördü! İETT şoförü ambulans sürücüsünü tekme tokat dövdü!
BDDK'dan faizsiz bankacılık için flaş düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye Gaziantep'teki cani babaya öfke kustu! İfadesi kan dondurdu
Samuray kılıçlı katliamın ardından şimdi de pompalı tüfekli vahşet! Tuzla'da bir şahıs yoldan geçenlere ateş açtı!
Meclis'te vekiller arasında Tahir Elçi cinayeti kavgası
Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz ile Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal tek kişilik odalarda
Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılacak
İslam düşmanı Eric Zemmour yine saçmaladı! Müslümanları asimile olmaya çağırdı
İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı!
Avrupa'nın en güçlü büyümesi: Yıl sonunda çift hane kesinleşti!
Twitter’dan kişisel verilerle ilgili önemli adım!

Twitter’dan kişisel verilerle ilgili önemli adım!

BioNTech kurucusu Uğur Şahin'den flaş Omicron açıklaması

BioNTech kurucusu Uğur Şahin'den flaş Omicron açıklaması

Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat