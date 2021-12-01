Rüşvet ve usulsüzlükten yargılanan CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı

İki gün önce gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 7'si işlemlerin ardından jandarmadan serbest bırakıldı. Başkan Sevinç'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.Ekipler operasyonda el konulan evrakı delil torbaları ile adliye binasına taşıdı.YAKINLARI GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİJandarma ve polis ekipler adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sevinç'in yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi.CHP'Lİ SEVİNÇ TUTUKLANDISavcılıktaki işlemlerin ardından Sevinç, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Diğer 5 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.NE OLMUŞTU?Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.