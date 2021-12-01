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Beyaz Gazete
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Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na adaylık salvosu! 'Bir gün önce dediğiniz bir gün sonra dediğinizi tutmuyor'

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Duygu Çohodar'ın sunduğu Sürmanşet programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na adaylık salvosu! 'Bir gün önce dediğiniz bir gün sonra dediğinizi tutmuyor'
Ekleme: 1.12.2021 - 12:11 Güncelleme: 1.12.2021 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na adaylık salvosu! 'Bir gün önce dediğiniz bir gün sonra dediğinizi tutmuyor'
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Duygu Çohodar'ın sunduğu Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' skandalından, İmamoğlu'nun  Ak Parti döneminde işe başlayan çalışanları işten çıkarmasına kadar gündeme dair pek çok konuya değindi.

Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin '' Sayın Kılıçdaroğlu bakın bu şekilde Cumhurbaşkanı adayı olmak isterseniz olmaz bir gün önce dediğiniz bir gün sonra dediğinizi tutmaz mı?'' ifadelerini kulklandı. Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü toplanan CHP kurultayında söylediği 'Ak Partiye oy verenler Gayrimilllidir' ifadeleri için ise ''Yani bunların hepsi milli biz gayrimilliyiz, Allah aşkına bir kendilerine baksınlar, aynaya baksınlar ondan sonra onu söylesinler.'' dedi.

İşte Osman Gökçek'in çarpıcı açıklamalarından satır başları:

Ekrem İmamoğlu diyor ki sayın Erdoğan %45 yükseltsin gelirleri ben %21 yükseltim, niye? Çünkü ben beceriksizim Devlet becerikli bunun Türkçesi budur. Tam ara döneme denk geldik, Aralık ayı kayak tatiline gitseniz pek kar yok, deniz tatiline gidecek yer yok o yüzden sayın İmamoğlu herhalde bu sürecin içinde İstanbul'da vakit geçiriyor. Biliyorsunuz sel bastığında tatilde, deprem olsa kayağa gidiyor.

Ankara da İstanbul da sürekli attılar tuttular. İBB borcu 41.664 milyara çıkmış durumda. 2022 sonunda İBB 73.124 milyar borcun içine girmiş olacak! Sayın İmamoğlu'nun nimet nimet dediği sanırım buydu.

'İMAMOĞLU DÖNEMİNDE İŞTEN ATILANLAN AK PARTİ DÖNEMİNDE İŞE GİRDİ'

İBB'nin işten attığı 2 bin 18 Öğretmenin tek suçu Ak parti döneminde işe girmek.


KILIÇDAROĞLU'NA HELALLEŞME TEPKİSİ

'Ya Allah aşkına sizin birlikte olduğunuz kişiler bunlar işte sayın Kılıçdaroğlu bakın sizinle helalleşmeye hazırmış terörist Mustafa Karasu''

MANSUR YAVAŞ'A ÜLKÜCÜ TEPKİSİ

Bir tanesi çıkıp diyor ki bize pkklı da diyebilirler desinler önemli değil. Allah korusun bana birisi pkklı diyeceğine ben öleyim daha iyi. Bugün sayın Mansur Yavaş'a ülkücülerin gösterdiği tepki de bu yüzdendir.
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Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na adaylık salvosu! 'Bir gün önce dediğiniz bir gün sonra dediğinizi tutmuyor'
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