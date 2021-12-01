Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;'Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 23.01.2014 tarihinde yapmıştı.Ayrıntılar geliyor...