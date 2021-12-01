Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı. Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'
Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 23.01.2014 tarihinde yapmıştı.
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