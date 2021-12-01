Melih Gökçek'ten olay açıklamalar! Yer yerinden oynayacak! Mansur Yavaş rezil olacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek bu akşam saat 20.30 - 24.00 arası CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk olacak. Gökçek, katılacağı programda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın yalanlarını bir bir ortaya dökecek. Melih Gökçek'in açıklamaları çok konuşulacak.

Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programının bu akşamki konuğu Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek olacak. Katılacağı yayında Mansur Yavaş'ın yalanları ve iftiraları ile ilgili konuşacağını dile getiren Gökçek'in twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;'İnşallah 1 Aralık çarşamba günü saat 20.30 / 24.00 arası CNN Türk'de Ahmet Hakan ve Hakan Bayrakçı ile 'Tarafsız Bölge'de olacağız... Lütfen notunuzu alın.. Ekranda görüşmek ümidiyle...''Bu akşam Ahmet Hakan ve Hakan Bayrakçı saat 20.30'dan itibaren ne soracaklar bilemem. Ama rabbimin izniyle bu gecenin Mansur'un kabus gecesi olacağından şüpheniz olmasın.Nasıl iftiralar attı, tek tek anlatacağım. Rezil olacak.ABD'deki burgunları belgeleriyle anlatacağım'