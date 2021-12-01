Markette ayağına batan çiviyle sakat kaldı! 10 milyon dolarlık tazminat
ABD'de alışveriş için gittiği markette ayağına çivi batan kadın enfeksiyon kaptı. Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sağ ayağını komple kestirmek zorunda kalan kadın markete dava açtı. 6 aylık hukuk mücadelesini kazanan kadın, marketten 10 milyon dolarlık bir tazminat aldı.
2015 yılında dev market zincirinin Güney Carolina'daki şubesine giden April Jones, alışveriş yaptığı sırada marketteki paslı bir çiviye bastı. Çiviyle birlikte kaptığı enfeksiyon nedeniyle Jones'un hayatı adeta kabusa döndü.
BACAĞINI KESMEK ZORUNDA KALDILAR
İlk başta ayağındaki ikinci parmağı kesilen kadın, birkaç ayın ardından üç ayak parmağını daha aldırmak zorunda kaldı. Ancak enfeksiyon durmadı. En sonunda doktorlar çareyi bacağını dizinin üstünden kesmekte buldu.
ÇOCUKLARINA MUHTAÇ YAŞIYOR
Son 6 yıldır tekerlekli sandalyede bulunan kadın, markete dava açtı. Çocuklarının bakımına muhtaç olduğunu söyleyen kadın hukuk savaşını kazanarak marketten 10 milyon dolarlık bir tazminat aldı.
BACAĞINI KESMEK ZORUNDA KALDILAR
İlk başta ayağındaki ikinci parmağı kesilen kadın, birkaç ayın ardından üç ayak parmağını daha aldırmak zorunda kaldı. Ancak enfeksiyon durmadı. En sonunda doktorlar çareyi bacağını dizinin üstünden kesmekte buldu.
ÇOCUKLARINA MUHTAÇ YAŞIYOR
Son 6 yıldır tekerlekli sandalyede bulunan kadın, markete dava açtı. Çocuklarının bakımına muhtaç olduğunu söyleyen kadın hukuk savaşını kazanarak marketten 10 milyon dolarlık bir tazminat aldı.