Kripto parada bir vurgun daha! 1 milyar liraya yakın! Ünlü futbolcunun kardeşi de var...

Thodex, Vebitcoin, Sistemcoin ve Hecoin'den sonra benzer bir 'çöküş' haberi de Kayserimerkezli bir Kripto Para borsasından geldi. Savcılıklara yapılan şikâyetler ve ulaşılan bilgileregöre, Kenan Altun ile Avusturya vatandaşı Hasan Özkan üç yıl önce Kayseri'de bir şirketkurdu. Endless Yazılım Teknoloji AŞ isimli şirket geçen aralık ayında, 'Bitrota' adındaki kriptopara borsasını devreye aldı. Bu kişiler, 'Talent' adını verdikleri coine yatırım için yoğun birçalışma içine girdi.YÜKSEK KAZANÇ VAADİHürriyet'in haberine göre; Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Bu ilde ikilüks ofis kuruldu. Türkiye'nin bir çok ilinde otel toplantıları yapıldı. Sistem her ne kadar kriptopara olarak lanse edilse de, bir tür saadet zinciri işleyişi ile faaliyet yürütüldü. Yatırım yapankişilere, aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Geçen nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişininyeniden yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi.Sisteme yeni yatırımcı kazandırana ise yüzde 25 gelir garantisi verildi.HATAY'DA İKİ AYRI OFİSKısa süre içinde katılımcı sayısı çığ gibi büyüdü. İddiaya göre 30 bine yakın kişi sisteme parayatırdı. Hatay'da bir dizi ofisin kurulması nedeni ile bu ildeki katılımcı sayısı ise oldukça fazla.Sisteme para yatıranlar arasında oto sanayide çalışan işçi de var, öğretmen de, polis de...Sisteme para yatıran kişilerden biri, bir savcının dahi para yatırdığını öne sürdü.Sisteme para yatıran kişilerin temel beklentisi, kısa sürede yüksek kazanç elde etmek olduğuiçin ilginç yollara da başvurulmuş. Galerideki araçlarını satıp sisteme para yatıran olduğu gibi,büyük baş hayvanlarını satan da var, iş yerini satıp üstüne bir de çevresine borçlanarak parayatıran da olmuş.TAMİRCİ ÇIRAĞI 50 BİN TL KREDİ ÇEKİP YATIRDI! 'OTURACAĞIMIZ EVİ SATTIM'Yeni gelenlerin parası ile ilk girenlerin parasının ödenmesine dayalı çalıştığı anlaşılan sistembirkaç ay içinde çöktü. Kimse ödeme alamadığı gibi, para yatırdıkları coinin değeri iseyerlerde. Bursa'da yaşayan Hamza Türk (33), "Oto elektrik işi yapıyorum. 200 bin lirapara yatırdım. Evlendiğimizde oturacağımız evi sattım.Paranın bir kısmını buraya yatırdım. Bunalıma girdim" derken, oto tamircide çalışanFahri Onur (18) ise "Yan yana dükkânlarda çalıştığım Hamza Türk'ün teşviki ileburaya girdim. Bankadan 50 bin lira kredi çektim. Parayı buraya yatırdım. 2-3 ayiçinde çıkarım diye düşündüm. Ancak sistem battı. Çalıştığım işte aylık 4 bin liraalıyorum; 3 bin lirası banka kredisine gidiyor" diye konuştu.SİSTEME PARA YATIRANLAR ÇEVRESİNDEKİLERİ DE İKNA ETTİFutbolcu Gökhan Zan'ın kardeşi S. Zan ise, 500 binden fazla zararı olan bir başka isim."İnsanların hayatı perişan oldu. Evine yiyecek ekmek götüremecek durumda olaninsanlar var" diyen S. Zan "Arkadaşlarımın tavsiyesi ile buraya para yatırdım.Bugünlerde Hatay'da kiminle konuşsan, konu bir şekilde buraya geliyor.En büyük sorun ise toplanan paranın büyük bir bölümünün elden alınması.Örneğin 250 bin lira yatıran kişiden, 200 bini elden 50 bini banka üzerinden alındı.Şirketin Kayseri'deki merkezine gidenler oldu. Ancak ofis kapalı. Kenan Altun'a iseulaşılamıyor" diye konuştu. Samsun'da yaşayan Soner Nacak ise, "Bu tarz sistemlerin birgün patlayacağını biliyordum" diyerek 4 arkadaşı ile birlikte 280 bin lira yatırdıklarını, sözkonusu parayı alamadıklarını söyledi.SAHİBİNE ULAŞILAMIYORBitrota adındaki kripto para borsasının bağlı olduğu Endless Yazılım AŞ, Temmuz 2018'deKayseri'de kurulan bir şirket. Kenan Altun ile Avusturya'da yaşayan Hasan Özkan'ınkurduğu şirket geçen yıl ekimde sermaye artışı yaptı. Şirketin sermayesi 1 milyon liraya çıktı.Kasım 2020'den Nisan 2021'e kadarki dönemde yatırım yapan kişilerin ödemeleri yapıldı.Ancak sistem bu tarihten sonra çöküşe geçti. Konuya yakın bir kaynak "Hızlı büyüme busonucu getirdi" şeklinde konuştu. Sistemin tanıtımı için Türkiye'nin bir çok ilinde toplantıyapan Kenan Altun'a ise ulaşılamıyor. Bilinen bütün GSM numaraları kapalı olan Altun'agönderdiğimiz e-posta mesajı ise yanıtsız kaldı