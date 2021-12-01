Kılıçdaroğlu’ndan Demirtaş’a helalleşme teşekkürü: Bu ülkeyi beraber inşa etmeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamasına, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, destek vermişti."DEMİRTAŞ ERDEMLİ BİRİ"Demirtaş, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Çabası çok kıymetli. Mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır" demişti. Kılıçdaroğlu, buna karşılık Demirtaş'ın 'erdemli bir kişi' olduğunu belirterek helalleşebileceklerini söylemişti.Fox TV de canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ın 'Helalleşme' ile ilgili yaptığı açıklamalar için 'Selahattin Bey doğruyu görüyor. Teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.KILIÇDAROĞLU TEŞEKKÜR ETTİFOX TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, kendisine desteği hatırlatılan Demirtaş'a teşekkür etti. Demirtaş'ın doğruları gördüğünü savunan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:Teşekkür ederim. Doğruyu görüyor Selahattin Bey. Önemli bir adım. Biz mutlaka bir gelecek inşa etmeliyiz ve beraber inşa etmeliyiz. Geçmişin yaralarını kanatmamalıyız.