Karapınar Güneş Enerji Santrali’ne 812 milyon dolarlık finansman: Türkiye’ye güven imzası

Gaz, hidroelektrik, güneş ve rüzgâr yatırımlarıyla Türkiye'nin önde gelen enerji oyuncuları arasında yer alan Kalyon Enerji, 1000 megavatlık Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için sekiz bankadan 12 yıl vadeli, 812 milyon dolarlık proje finansmanı sağladı. Türkiye'nin tek noktadaki en büyük güneş enerji santrali yatırımına destek veren kuruluşlar arasında, İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, Vakıfbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası bulunuyor. İstanbul'da düzenlenen imza töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 'Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile kıymetli bir kaynağı temin etmiş bulunuyoruz. Sağladığımız bu kaynak, Türkiye ekonomisine olan güvenin yanı sıra, Kalyon Holding'in sağlam ve sürdürülebilir finansal yapısının da ispatıdır' dedi.Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin 550 megavatının işletmeye alındığını vurgulayan Kalyoncu, 'Herkese bir müjde vermek istiyorum; fabrikamızın üretim kapasitesini 1000 megavata çıkardık. Bu nedenle santralimizin tam kapasiteyle faaliyete geçme süresini bir yıl öne çektik. 2022'nin sonuna gelmeden 1.350 megavat panel kurulu gücüyle tam kapasiteyle devreye almış olacağız' mesajı verdi.Santral tamamlandığında tek bir saha üzerinde kurulu, Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerji santralleri arasında yerini alacağını hatırlatan Kalyoncu, 'Projede finansmanın sağlanmasından, yatırımın gerçekleştirilmesine kadar tüm aşamaların Kalyon Holding tarafından üstlenilmiş olması, holdingin gücünün, entegre yapısının ve hızının göstergesidir. Santralimizde kullanılan panellerin tamamının dünyanın ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikamız olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamız tarafından üretildiğini özellikle belirtmek istiyorum' dedi.İmza törenine İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF) Grup Başkanı Gordon Welsh, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Garanti BBVA CEO'su Recep Baştuğ, Denizbank CEO'su Hakan Ateş, Kalkınma Yatırım Bankası CEO'su İbrahim Öztop, J.P. Morgan Chase Bank Genel Müdür Yardımcısı Kaan Zaimoğlu, TSKB CEO'su Ece Börü katıldı. Bankacılar, özellikle iklim krizi ve AB Yeşil Mutabakatı'nın gündemde olduğu bir dönemde, Kalyon Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımın çok önemli olduğunu vurguladılar.Dünyada çok az ülkede uygulanan ingot üretiminden başlayarak, wafer, hücre, panel üretimini Ar-Ge merkezi dahil tek bir çatı altında birleştiren Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası, geçtiğimiz yıl üretim kapasitesini 500'den 1.000 megavata çıkarmıştı. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, tamamlandığında 20 milyon metrekarelik bir alanda temiz enerji üretimi gerçekleştirecek. Santrali, tam kapasiteye ulaştığında 2 milyon kişinin elektrik tüketimini karşılayacak.Santral ve fabrikada toplam 3 bin yüksek nitelikli mühendis ve teknikeri istihdam ettiklerini anlatan Kalyoncu, şunları kaydetti: 'İklim değişikliğinin bir sonucu olarak bir zamanlar gölken çölleşmiş olan Acıgöl havzasında inşa edilen Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali çevre ve sosyal etki açısından da çok önemli bir katkıya sahiptir. Santral yıllık 2 milyon tonunun üzerinde karbon salımının da önüne geçiyor. Kalyon Enerji, Türkiye'nin yenilenebilir ve temiz enerji alanındaki kararlılığını dünyaya gösterirken, aynı zamanda ülkemize yıllık 400 milyon dolar döviz ikamesi sağlıyor.Kalyon PV tarafından yüzde 80 yerlilikte güneş panelinin Türkiye'de de üretilmesi, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdam sağlanması açısından stratejik önem taşıyor. Yaşadığımız topluma, çevreye ve gelecek kuşaklara daha iyi yarınlar inşa edebilmek için sürdürülebilirlik ve temiz enerjiyi iş stratejimizin odağına koyduk. Temiz ve yenilenebilir enerjiye ulaşım hedefini yakalamak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güneşimiz bir, geleceğimiz bir, enerjimiz milli, geleceğimiz güçlü.' Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ise 'Bugün hem Türkiye için hem de Birleşik Krallık için önemli bir gün' dedi.