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Beyaz Gazete
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İsveç’te aşı pasaportu, ellerine mikroçip taktıranların sayısını artırdı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 100’den fazla katılımcılı mekanlarda aşı pasaportu uygulamasına geçileceğinin duyurulmasının ardından, İsveç’te ellerine mikroçip taktıranların sayısı arttı.

Ekleme: 1.12.2021 - 17:13 Güncelleme: 1.12.2021 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
İsveç’te aşı pasaportu, ellerine mikroçip taktıranların sayısını artırdıİsveç’te, Aftonbladet gazetesindeki haberde, ülkede 1 Aralık'tan itibaren 100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinliklerde aşı pasaportu istenmesi nedeniyle ellerine mikroçip taktıranların oranında artış kaydedildiği belirtildi.

Gazeteye açıklama yapan Hannes Sjöblad, aşı pasaportunun olduğu mikroçipi sol eline taktırdığını söyledi.

Sjöblad, cep telefonunu sol eline almasıyla koronavirüsle ilgili kendisine ait bütün bilgilerin cep telefonuna yansıdığını, bunun yeni bir eğilim olduğunu ve İsveçliler arasında popüler duruma geldiğini ifade etti.

Olle Helkimo da çipi sol eline taktırdığını, kendisini bu şekilde daha sağlıklı hissettiğini kaydetti.



"ÇİP TAKTIRANLAR ANAHTAR, KİMLİK BİLET TAŞIMAYI BIRAKTI"
Dijital kültürler araştırmacısı Moa Petersen de İsveç'te şu ana kadar 6 bin kişinin eline çip takıldığını, çip taktıranların Radyo Frekans Tanımlama Teknolojisi (RFID) sayesinde yanlarında aşı pasaportu, anahtar, kimlik kartı ve hatta tren bileti taşımayı bıraktıklarına işaret etti.

"İSVEÇLİLERİN TEKNOLOJİYE GÜVENİ TAM"
Bu durumun dış dünyada büyük tepki aldığına dikkati çeken Petersen, tepkiye rağmen İsveçlilerin teknolojiye yüksek güven duyduğunu vurguladı.

İsveç Devlet Demiryolları Şirketi (SJ) 2017'de ellerine mikroçip taktıranların artması sonucu mikroçip bilet okuma uygulamasına başladıklarını duyurmuştu.


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