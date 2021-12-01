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İstanbul Valiliğinden vatandaşlara uyarı: İşte şehir genelinde alınan kış tedbirleri!

İstanbul Valiliği İstanbul'da kışın alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kışın il genelinde alınacak tedbirler sıralanarak vatandaşlara uyarılarda bulunuldu..

İstanbul Valiliğinden vatandaşlara uyarı: İşte şehir genelinde alınan kış tedbirleri!
Ekleme: 1.12.2021 - 19:19 Güncelleme: 1.12.2021 - 19:33 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valiliğinden vatandaşlara uyarı: İşte şehir genelinde alınan kış tedbirleri!
Yapılan açıklamada 'Kış mevsiminin ilimizdeki etkilerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri almaları konusunda; İçişleri Bakanlığı'nın 27.10.2021 tarih ve 2021/5 Genelgesi uyarınca kar yağışı, don, buzlanmanın ve ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşlarımızın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için, aşağıdaki tedbirlerin uygulanması kararlaştırılmıştır.' denilerek alınacak önlemler şöyle sıralandı:.

'Olumsuz hava şartlarının ilimizi terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşlar, 24 saat esasına göre görev yapacaklardır. Vatandaşlarımızın, soğuk hava, kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde;

-Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından yapılan/yapılacak uyarıları takip etmeleri ve bu uyarılarda belirtilen hususlara riayet etmeleri,

-Sokakta kalan, evsiz kişilerin ALO 112, 153, 155, 156, 183 ihbar hatları veya Kaymakamlıklarımıza bildirilmesi,

.-Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları,

-Kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları,

-Sürücülerimizin özellikle emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik ve 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları,

-Elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hususunda tedbirli ve dikkatli olmaları,

-Görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için site, apartman ve işyeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin mevcut alanlarını, giriş ve çıkış yollarını kar ve buzdan temizlemeleri,

-Soğuk ve yağışlı hava şartları nedeniyle, yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da olduğu düşünülerek, uygun yerlere mama ve su bırakılması,

-Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi; yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması,

-Karbon monoksit zehirlenmelerine karşı konutlardaki soba kullanımında dikkatli olunması,

-Gribal enfeksiyon geçiren vatandaşlarımızın, toplu halde bulunulan mekânlara girmemeleri, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İstanbul AFAD) 0212 455 56 63 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını aramaları gerekmektedir.'

İstanbul Valiliğinden vatandaşlara uyarı: İşte şehir genelinde alınan kış tedbirleri!
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