Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına uygulanacak maaş zammını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bir müjde verileceğini açıklamıştı.Bir iki gün içerisinde sağlık çalışanlarını sevindirecek bir gelişme yaşanacağını söyleyen Bakan Koca, müjdeyi verdi.Sağlık çalışanlarına yüksek oranda zam yapılacağı, Bakan Koca tarafından duyuruldu.SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 5 BİN LİRAYA KADAR ZAMBakan Koca, yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız." dedi."PRATİSYEN HEKİMLERİN EK GÖSTERGESİ 13 BİNDEN 33 BİNE ÇIKACAK"Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." dedi.