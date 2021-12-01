Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Erzurum- Erzincan karayolunda yüzlerce araç, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldıTRAFİK DURDUBölgede sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehirler arası trafiğin de durmasına neden oldu.YÜZLERCE ARAÇ MAHSURErzurum-Erzincan karayolu Aşkale Tepebaşı mevkiinde yüzlerce araç mahsur kaldı.Yolda kayan tır ve kamyonlar yolu trafiğe kapatırken, yolun gidiş ve geliş istikametinde yüzlerce araç mahsur kaldı.3 SAAT SONRA AÇILDIErzurum'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Aşkale rampası mevkinde kapanan Erzurum-Erzincan yolunda ulaşım, 3 saat sonra kontrollü olarak verilmeye başlandı.Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait iş makineleriyle karların temizlenmesi sonrası Aşkale rampasında bekleyen 300'e yakın sürücü, Erzurum'a doğru yola çıktı. Ekipler, yağışın devam ettiği bölgede yolun yeniden kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.