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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Ekleme: 1.12.2021 - 13:41 Güncelleme: 1.12.2021 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu herkesin bildiğini belirten Erdoğan, "Fahiş fiyat uygulayanların sonları hüsran olacak. Stokçulara biz bu ülkeyi mezar edeceğiz" dedi.

"Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde"
Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, asgari ücretle ilgili bir de müjde vererek şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." Erdoğan ayrıca uzman ve pratisyen hekimlere 5 bin ila 2 bin 500 lira aralığında zam yapılacağını söyledi.

Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz hareketliliğine müdahalede bulunmasına ilişkin ise, "Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir." diye konuştu.
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