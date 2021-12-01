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Çalışma Bakanlığı'nın asgari ücret ne kadar olmalı anketi

Asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda işverenlerin, yöneticilerin ve çalışanların talepleri doğrultusunda anket hazırlandı.

Çalışma Bakanlığı'nın asgari ücret ne kadar olmalı anketi
Ekleme: 1.12.2021 - 15:11 Güncelleme: 1.12.2021 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Çalışma Bakanlığı'nın asgari ücret ne kadar olmalı anketi
Tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ilk resmi sürece bugün adım atıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün saat 14.00'te başlayan toplantı Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in sunumuyla başladı.

Zam pazarlıklarına geçilmeden önce Çalışma Bakanı Bilgin, bakanlık bünyesinde hazırlanan 'Sizce yeni dönemde asgari ücretin ne kadar olaması gerekmektedir' anketinin sonuçlarını da paylaştı.

İŞVERENLE YÖNETİCİLER ARASINDA BELİRGİN FARK
İşverenler ve yöneticiler arasında yapılan anketin sonuçlarında bariz farklılaşma çıktı.

İşverenlerde belirgin tercih 3 bin 303 ile 3 bin 750 lira arasında ortaya çıkarken, yöneticilerde bu konuda belirgin tercih, 4 bin 301 ile 4 bin 750 lira arasında.

ÇALIŞANLARIN TALEBİ
Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3'ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13'ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi.

İŞVERENLERİN TALEBİ
Ankete katılan işverenlerin yüzde 34'ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi.

İşverenlerin yüzde 19.3'ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7'si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.




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Çalışma Bakanlığı'nın asgari ücret ne kadar olmalı anketi
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