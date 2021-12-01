Bülent Arınç, kendisini eleştiren Ahmet Hakan'a cevap veremedi!

Geçtiğimiz günlerde Eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalar, kamuoyunun gündemine oturdu.AK Partililerin kendisini zorlamamaları tavsiyesi verip, 2023 seçimlerinde aday olabileceği imasında bulunan Arınç, ' AK Parti'de olacağım, Cumhurbaşkanımızın yanında, çevresinde olacağım. Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir.' ifadelerini kullanmıştı.Arınç'ın bu ifadelerini dün Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşesine taşıyarak, sert tepki gösterdi.'KENDİ MARİFETLERİYLE ELDE ETTİKLERİNİ SANAN BİR HİZİP VAR'Konuyla ilgili Hakan, Arınç dışında Abdullah Gül'ü, Ali Babacan'ı ve Ahmet Davutoğlu'nu da hedef alarak 'Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu. Kimdir bunlar? Mesela Abdullah Gül... Mesela Abdüllatif Şener... Mesela Ahmet Davutoğlu... Mesela Ali Babacan... Ve mesela Bülent Arınç...'KENDİLERİNİ SİYASİ ÖNDER OLARAK GÖRMEYE BAŞLARLAR'Nedir bu hiziptekilerin temel özelliği? Şudur: Siyasette ancak ve ancak 'Tayyip Erdoğan'ın ekibinin bir parçası' olarak bir anlam ifade ediyorlarken ve toplumsal karşılıkları Erdoğan'ın binde biri bile değilken... Kendilerini birer siyasal önder olarak görmeye başlamaları...' ifadelerini kullandı.'GELELİM BÜLENT ARINÇ'A...''Bağımsız olarak ortaya çıktıklarında hiçbirinin ciddi bir toplumsal karşılığı olmadığını' belirten Ahmet Hakan, yazısına şöyle devam etti;'İşte bakın: Abdullah Gül... Yıllardır açıktan bir kalkışma yapamıyor. Abdüllatif Şener... Memleketi Sivas'tan aday bile olamıyor. Ali Babacan... Beklediği rüzgârın binde birini bile estiremiyor. Ahmet Davutoğlu... Babacan'dan bile daha geride.Gelelim Bülent Arınç'a. Onun durumu hepsinden daha trajik. Trajik çünkü ruhu AK Parti'den çoktan koptuğu halde bedenini koparmaya bile cüret edemiyor.'ZORLASINLAR DA ALSIN BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ'Fakat buna rağmen afra tafrası hiç eksik olmuyor. Son afra tafrasını ise şu şekilde ifade etmiş Bülent Arınç: 'Erdoğan'a karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama beni fazla zorlamasınlar', fazla zorlarlarsa Erdoğan'a karşı rakip olabilirmiş! Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç'ı... Zorlasınlar da... Alsın boyunun ölçüsünü.'AHMET HAKAN'A KEDİSİ ÜZERİNDEN SATAŞTIAhmet Hakan'ın yazısına yanıt vermek isteyen Bülent Arınç, çareyi kedisine sataşmakta buldu. Arınç, 'Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum.' dedi.