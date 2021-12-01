  • USD: 13,34 - 13,36
  • EURO: 15,10 - 15,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye büyüme oranında G20 içinde ilk sırada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Türkiye’nin 2021’in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı.'' ifadelerini kullandı..

Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye büyüme oranında G20 içinde ilk sırada
Ekleme: 1.12.2021 - 18:44 Güncelleme: 1.12.2021 - 18:56 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye büyüme oranında G20 içinde ilk sırada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan bir dizi paylaşımda bulundu. Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyüme oranını açıklayan Başkan Erdoğan, bu büyüme oranıyla Türkiye'nin G20 içinde ilk sırada yer almasına neden olduğunu kaydetti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Aziz kardeşlerim…. Türkiye'nin 2021'in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı. Bu yıl elde ettiğimiz büyümenin önemli bir bölümü ihracat kaynaklıdır. Yıllık 216 milyar doları bulan ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 83'ü geride bırakan Türkiye, hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak büyümüyor, yapısal olarak da yüzde 95'i imalat sanayi ürünlerinden oluşan güçlü bir konuma yükseliyor. Öyle ki, üretimimizi bir yılda neredeyse iki katına çıkartabilecek sağlamlıkta ve esneklikte bir altyapıya sahibiz. Ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Hangi risklerle karşılaşacağımızı, hangi sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz. Türkiye'yi nasıl güçlü bir kalkınma altyapısına, güçlü bir demokrasiye kavuşturmuşsak, üretime ve istihdama dayalı güçlü bir ekonomiye de kavuşturacağız. Hep birlikte; Çalışacağız, daha çok çalışacağız… Üreteceğiz, daha çok üreteceğiz… Güçleneceğiz, daha çok güçleneceğiz... Büyüyeceğiz, daha çok büyüyeceğiz…


İstanbul Valiliğinden vatandaşlara uyarı: İşte şehir genelinde alınan kış tedbirleri!
1 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
İstanbul'da kan donduran olay! Otobüs durağında silahını ateşledi
Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye büyüme oranında G20 içinde ilk sırada
ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Ağır bedeller ödetmeye hazırız!
Doktorlara ek gösterge müjdesi! TBMM’de kabul edildi
Başkan Erdoğan tek tek duyurdu: Uzman öğretmenler 1000 TL, baş öğretmenler 2 bin TL artış olacak
Fatma Büyük bebeğini bıçaklayıp sobada yaktı! Türkiye Yozgat’taki vahşeti konuşuyor!
Kılıçdaroğlu’ndan Demirtaş’a helalleşme teşekkürü: Bu ülkeyi beraber inşa etmeliyiz
Çalışma Bakanlığı'nın asgari ücret ne kadar olmalı anketi
Seri küfürbaza ceza yok
Melih Gökçek'ten olay açıklamalar! Yer yerinden oynayacak! Mansur Yavaş rezil olacak!
Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret maaş zammı için kritik toplantı başladı!
Adana'da su zammı Cumhur İttifakı tarafından reddedildi!
Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına uygulanacak maaş zammını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Başkan Erdoğan: Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisi ile yolumuza devam edeceğiz
Temizlik görevi Almandan maaş alan Nevşin Mengü’den! DEVA’lı Metin Gürcan’ın casusluğunu böyle savundu: Rapor yazıp satmak suç değil
Ahmet Hakan'ın Bülent Arınç'ı kızdıran yazısı
Düzenbaz Mansur Yavaş! MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Mansur Yavaş'a olay sözler!
Benzine flaş indirim!

Benzine flaş indirim!

Twitter’dan kişisel verilerle ilgili önemli adım!

Twitter’dan kişisel verilerle ilgili önemli adım!

Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında ilk tanık konuştu! İğrenç detaylar…

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında ilk tanık konuştu! İğrenç detaylar…

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat