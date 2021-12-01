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Bakan Kurum'dan seçim açıklaması: Millet boyunuzun ölçüsünü verir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefetin seçim çağrılarına ilişkin, "Seçim Haziran 2023'tedir. O gün mindere çıkarsınız, milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir" dedi.

Bakan Kurum'dan seçim açıklaması: Millet boyunuzun ölçüsünü verir
Ekleme: 1.12.2021 - 12:25 Güncelleme: 1.12.2021 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum'dan seçim açıklaması: Millet boyunuzun ölçüsünü verir
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Tanışma Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'O GÜN MİNDERE ÇIKARSANIZ MİLLETİMİZ YİNE BOYUNUZUN ÖLÇÜSÜNÜ VERİR"

Muhalefet partilerinin Seçim çağrılarına değinen Bakan Kurum, "Yahu anlamıyor musunuz hala? Bu millet, 20 yıldır tüm seçimleri kazanmış pehlivanlarla, güreşe doymayan pehlivanların kim olduğunu çok iyi biliyor. Seçim Haziran 2023'tedir. O gün mindere çıkarsınız, milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir" diye konuştu.

"Şimdi bunlar bir de kalkmış bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Yahu bir kere bunlar tembel. Heykel açılışlarından milletin derdine derman olamazlar" diyen Murat Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar geçtim heykel yapmayı, heykel sayım ihalesi bile yapıyorlar. Buyurun cenaze namazına. Bir de bize akıl öğretiyorlar. Tembele iş buyur sana akıl öğretsin. Siz değil misiniz, millete söz verip de sözünü tutmayanlar, sözünü unutanlar? Yerel seçimlerin üstünden 3 yıl geçti. 3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek? Seçimden önce onlarca mahalle gösterip, onbinlerce binayı dönüştüreceğinin sözünü verip, bir tane bile dönüştüremeyenler mi yönetecek? Yahu bunlar değil mi, sürekli yalanları ortaya çıkan. Akşamdan yalanları hazırlıyorlar, sabah millete söylüyorlar. Yalanı, iftirayı, akşamdan kavur, sabaha savur. Bunların işi gücü bu. Dolamışlar dillerine; 'yaptırmıyorlar, engelliyorlar, mani oluyorlar.' Artık bu hamaseti bir kenara bırakın. Şimdiye kadar hangi hayırlı projenizi engelledik, hayır dedik. Milletimizin, şehirlerimizin hayrına olan hangi projenizi desteklemedik."
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