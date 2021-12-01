  • USD: 13,34 - 13,36
  • EURO: 15,10 - 15,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Ağır bedeller ödetmeye hazırız!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Ağır bedeller ödetmeye hazırız!
Ekleme: 1.12.2021 - 18:34 Güncelleme: 1.12.2021 - 18:40 / Editör: Ozge Selin
ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Ağır bedeller ödetmeye hazırız!
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

PUTİN KIRMIZI ÇİZGİMİZ DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun askeri altyapısını Ukrayna’da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunun altını çizmişti.
İstanbul Valiliğinden vatandaşlara uyarı: İşte şehir genelinde alınan kış tedbirleri!
1 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
İstanbul'da kan donduran olay! Otobüs durağında silahını ateşledi
Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye büyüme oranında G20 içinde ilk sırada
ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Ağır bedeller ödetmeye hazırız!
Doktorlara ek gösterge müjdesi! TBMM’de kabul edildi
Başkan Erdoğan tek tek duyurdu: Uzman öğretmenler 1000 TL, baş öğretmenler 2 bin TL artış olacak
Fatma Büyük bebeğini bıçaklayıp sobada yaktı! Türkiye Yozgat’taki vahşeti konuşuyor!
Kılıçdaroğlu’ndan Demirtaş’a helalleşme teşekkürü: Bu ülkeyi beraber inşa etmeliyiz
Çalışma Bakanlığı'nın asgari ücret ne kadar olmalı anketi
Seri küfürbaza ceza yok
Melih Gökçek'ten olay açıklamalar! Yer yerinden oynayacak! Mansur Yavaş rezil olacak!
Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret maaş zammı için kritik toplantı başladı!
Adana'da su zammı Cumhur İttifakı tarafından reddedildi!
Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına uygulanacak maaş zammını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Başkan Erdoğan: Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisi ile yolumuza devam edeceğiz
Temizlik görevi Almandan maaş alan Nevşin Mengü’den! DEVA’lı Metin Gürcan’ın casusluğunu böyle savundu: Rapor yazıp satmak suç değil
Ahmet Hakan'ın Bülent Arınç'ı kızdıran yazısı
Düzenbaz Mansur Yavaş! MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Mansur Yavaş'a olay sözler!
Benzine flaş indirim!

Benzine flaş indirim!

Twitter’dan kişisel verilerle ilgili önemli adım!

Twitter’dan kişisel verilerle ilgili önemli adım!

Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında ilk tanık konuştu! İğrenç detaylar…

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında ilk tanık konuştu! İğrenç detaylar…

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat