ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Ağır bedeller ödetmeye hazırız!
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız." açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız." açıklamasında bulundu.
PUTİN KIRMIZI ÇİZGİMİZ DEMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun askeri altyapısını Ukrayna’da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunun altını çizmişti.