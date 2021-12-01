  • USD: 13,34 - 13,36
  • EURO: 15,10 - 15,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AB'den olay yaratacak zorunlu aşı çıkışı: Zamanı geldi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'ye zorunlu aşı çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan von der Leyen, "Avrupa'nın üçte biri halen aşı olmadı. Bu konuda tartışmalara açığım" sözlerine yer verdi.

Ekleme: 1.12.2021 - 17:14 Güncelleme: 1.12.2021 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
AB'den olay yaratacak zorunlu aşı çıkışı: Zamanı geldiUzun süredir mücadele edilen koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Son dönemde Omicron varyantının da ortaya çıkmasıyla dünya genelinde bir panik hali yaşanıyor.

'ARTIK ZORUNLU AŞIYI DÜŞÜNMEK GEREK'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaşanan gelişmelere karşı 'zorunlu aşı' çağrısında bulundu. 450 milyonluk Avrupa nüfusunun üçte birinin halen aşılanmadığını belirten Leyen, artık AB'nin zorunlu aşıyı düşünmesi gerektiğini söyledi.

'TARTIŞMAYA AÇIĞIM'

Sosyal medya hesabından paylaşımda buluann Leyen, 'Kişisel olarak bu görüşe öncülük edebileceğimi düşünüyorum ve tartışmaya açık olmasını istiyorum' sözlerine yer verdi.
İstanbul Valiliğinden vatandaşlara uyarı: İşte şehir genelinde alınan kış tedbirleri!
1 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
İstanbul'da kan donduran olay! Otobüs durağında silahını ateşledi
Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye büyüme oranında G20 içinde ilk sırada
ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Ağır bedeller ödetmeye hazırız!
Doktorlara ek gösterge müjdesi! TBMM’de kabul edildi
Başkan Erdoğan tek tek duyurdu: Uzman öğretmenler 1000 TL, baş öğretmenler 2 bin TL artış olacak
Fatma Büyük bebeğini bıçaklayıp sobada yaktı! Türkiye Yozgat’taki vahşeti konuşuyor!
Kılıçdaroğlu’ndan Demirtaş’a helalleşme teşekkürü: Bu ülkeyi beraber inşa etmeliyiz
Çalışma Bakanlığı'nın asgari ücret ne kadar olmalı anketi
Seri küfürbaza ceza yok
Melih Gökçek'ten olay açıklamalar! Yer yerinden oynayacak! Mansur Yavaş rezil olacak!
Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret maaş zammı için kritik toplantı başladı!
Adana'da su zammı Cumhur İttifakı tarafından reddedildi!
Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına uygulanacak maaş zammını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Başkan Erdoğan: Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisi ile yolumuza devam edeceğiz
Temizlik görevi Almandan maaş alan Nevşin Mengü’den! DEVA’lı Metin Gürcan’ın casusluğunu böyle savundu: Rapor yazıp satmak suç değil
Ahmet Hakan'ın Bülent Arınç'ı kızdıran yazısı
Düzenbaz Mansur Yavaş! MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Mansur Yavaş'a olay sözler!
Benzine flaş indirim!

Benzine flaş indirim!

Twitter’dan kişisel verilerle ilgili önemli adım!

Twitter’dan kişisel verilerle ilgili önemli adım!

Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında ilk tanık konuştu! İğrenç detaylar…

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında ilk tanık konuştu! İğrenç detaylar…

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat