AB'den olay yaratacak zorunlu aşı çıkışı: Zamanı geldi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'ye zorunlu aşı çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan von der Leyen, "Avrupa'nın üçte biri halen aşı olmadı. Bu konuda tartışmalara açığım" sözlerine yer verdi.

Uzun süredir mücadele edilen koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Son dönemde Omicron varyantının da ortaya çıkmasıyla dünya genelinde bir panik hali yaşanıyor.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaşanan gelişmelere karşı 'zorunlu aşı' çağrısında bulundu. 450 milyonluk Avrupa nüfusunun üçte birinin halen aşılanmadığını belirten Leyen, artık AB'nin zorunlu aşıyı düşünmesi gerektiğini söyledi.Sosyal medya hesabından paylaşımda buluann Leyen, 'Kişisel olarak bu görüşe öncülük edebileceğimi düşünüyorum ve tartışmaya açık olmasını istiyorum' sözlerine yer verdi.