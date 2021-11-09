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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Tedarik sıkıntısı yaşanmamaktadır

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kur farkı nedeniyle kritik ilaçlara erişilemediği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Tedarik sıkıntısı yaşanmamaktadır
Ekleme: 9.11.2021 - 18:37 Güncelleme: 9.11.2021 - 18:45 / Editör: Ozge Selin
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Tedarik sıkıntısı yaşanmamaktadır
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, son günlerde basında yer alan; döviz kurundaki yükseliş nedeniyle ilaç erişiminin yaşanmadığına dair haberler için yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu haberinlerin yakından takip edildiği belirtildi.

"TAKİP SİSTEMİYLE TEK TEK KONTROL EDİLİYOR"
Türkiye'deki ilaç fiyatlarının, dönemsel euro kur değişikliğine bağlı olarak yılda bir kez güncellendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kur güncellemesi tebliğe uygun olarak; 2022 yılının Şubat ayında yapılacaktır. İthal edilmiş veya üretilmiş her bir kutu ilacın hareketi üretiminden eczanede satışına kadar izlenebilmektedir. Sistem üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışı yani sevkiyat düzenli olarak takip edilmektedir. Kurumumuz, piyasada bulunamadığı ileri sürülen ilaçları, İlaç Takip Sistemimizden tek tek ve detaylıca kontrol etmektedir.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Çalışmalarımızın sonucunda; söz konusu ilaçların ekseriyetinde, tedarik problemi tespit edilmemiştir. Dolayısıyla kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuz global ve yerli firmalarla sürekli irtibat halindedir. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır.

"ENGELLEYİCİ FİİLLERE KARŞI YAPTIRIM UYGULANACAK"
Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Hastalarımız tedarik edemedikleri ilaçlar için '[email protected]' ya da '[email protected]' adreslerine e-posta gönderebilir; 44 44 680 numaralı telefondan kurumumuza ulaşabilirler."
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