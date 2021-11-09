Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ilaç sıkıntısı iddialarına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, döviz kutu nedeniyle bazı ilaçlarda tedarik problemi olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Söz konusu ilaçların ekseriyetinde, tedarik problemi tespit edilmemiştir. Dolayısıyla kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.