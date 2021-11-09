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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ilaç sıkıntısı iddialarına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, döviz kutu nedeniyle bazı ilaçlarda tedarik problemi olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Söz konusu ilaçların ekseriyetinde, tedarik problemi tespit edilmemiştir. Dolayısıyla kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ilaç sıkıntısı iddialarına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Ekleme: 9.11.2021 - 16:18 Güncelleme: 9.11.2021 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ilaç sıkıntısı iddialarına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde basında yer alan; döviz kurundaki yükseliş nedeniyle kritik ilaçlara erişilemediği yönündeki haberler, kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Bilindiği üzere; Türkiye'de ilaç fiyatları, dönemsel Avro kur değişikliğine bağlı olarak yılda bir kez güncellenmektedir. Kur güncellemesi tebliğe uygun olarak; 2022 yılının Şubat ayında yapılacaktır.

İthal edilmiş veya üretilmiş her bir kutu ilacın hareketi üretiminden eczanede satışına kadar izlenebilmektedir. Sistem üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışı yani sevkiyat düzenli olarak takip edilmektedir.

Kurumumuz, piyasada bulunamadığı ileri sürülen ilaçları, İlaç Takip Sistemimizden tek tek ve detaylıca kontrol etmektedir. Çalışmalarımızın sonucunda; söz konusu ilaçların ekseriyetinde, tedarik problemi tespit edilmemiştir. Dolayısıyla kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuz global ve yerli firmalarla sürekli irtibat halindedir. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.
Hastalarımız tedarik edemedikleri ilaçlar için ‘[email protected]' ya da ‘[email protected]' adreslerine e-posta gönderebilir; 444 46 80 numaralı telefondan Kurumumuza ulaşabilirler. Bilgilerinize saygıyla duyurulur.”
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