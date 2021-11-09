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Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Elmalı davasında şok gelişme!

Antalya’da 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyine cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan anne ve üvey baba hakkında Savcılık, tutuklu yargılama talep etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Elmalı davasında şok gelişme!
Ekleme: 9.11.2021 - 13:57 Güncelleme: 9.11.2021 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Elmalı davasında şok gelişme!
Antalya'nın Finike ilçesinde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'ye (10) cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan anne Merve A, üvey baba Rahmi A. ile suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G. (15), hakkında Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcısı tutuklanmalarını ve cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı anne ve üvey baba için 15 yıldan 30 yıla kadar; dayı için ise 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti. Balıkesir'de geçen yıl Haziran ayında savcılığa giden babaanne G.S, o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A, onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

İFADE VERDİ

G.E.G, ifadesinde anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F, A, M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyledi. G.E.G, geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F, A. ve M. olan kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Yaşadıklarıyla ilgili annesi Merve A, üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.C.G'den şikayetçi olan G.E.G, ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlatırken, anneannesi F.G. ile dayısı S.C.G'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.

ÇİZİMLERLE ANLATMIŞTI

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G, üvey baba Rahmi A, M. ve dayısı S'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G, yaşadıklarını, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları resimler, soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma kapsamında yakalanıp, gözaltına alınan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanıklar Merve A. ve Rahmi A, üçüncü duruşmada yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

'CEZALANDIRILSIN'

Savcı Ahmet Karakaya'nın imzasını taşıyan mütalaada, anne Merve A, baba üvey baba Rahmi A. ve suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G'nın olay tarihinde 12 yaşından küçük olan iki çocuğa karşı cinsel istismar suçunu işledikleri, kızlarına karşı sistematik bir şekilde birden çok kez insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak şekilde ağzına idrarlarını yapmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı eziyet suçunu işlediklerini ifade etti.

Savcı, anne ve üvey babanın anne ve üvey baba için 15 yıldan 30 yıla kadar; dayı için ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep etti.
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