Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular

Daphna ve Alexander Cardinale çifti çocuk sahibi olabilmek için kliniğe başvurdu. 9 ay süren hamileliğin ardından ilk çocuğu gibi 'açık tenli' bir bebek bekleyen Cardinale, doğan kız bebeğin 'çok daha koyu tenli olması' nedeniyle şaşkınlık yaşadı.Alexander Cardinale iki ay sonra aile evde yapılan DNA testlerini uyguladı ve bebeğin biyolojik olarak kendileriyle ilgisi olmadığını tespit etti.Cardinale çifti, California Üreme Sağlığı Merkezi ile, embriyoloji laboratuarı VitroTech Laboratuarı'na dava açtı.Dava dilekçesinde, yanlış tedavi, ihmal ve bilerek gizleme iddiaları dile getiriliyor.BBC'nin sorularını yanıtsız bırakan klinik, daha sonra, çiftin biyolojik çocuğunu taşıyıp, aynı hafta doğuran diğer çiftin bulunmasına yardımcı oldu.Çift bebekleri değiştirmek için yasal süreçleri başlatmaya karar verdi.Anne Daphna Cardinale basın toplantısında 'Kendi bebeğimi emzireceğime, daha sonra zorla vermek zorunda bırakıldığım bir çocuğu emzirip, onunla bağ kurdum' dedi.Karşı tarafın da kliniğe dava açmayı planladığı, ancak isimlerini açıklamak istemedikleri belirtildi.2019'da da yine California eyaletindeki bir aile biyolojik çocuklarının New York'ta doğduğunu fark etmiş, daha sonra bebeği vermek istemeyen çocuğu doğuran kadına dava açmışlardı. Mahkeme de bebeği biyolojik anne ve babasına vermişti.