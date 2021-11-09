  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,25 - 11,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular

ABD'nin California eyaletinde, tüp bebek tedavisi sırasında yanlış bir embriyonun rahme konulmasından sonra, başka bir çiftin bebeğine sahip olan çift, yaşananlar nedeniyle kliniğe dava açtı.

Ekleme: 9.11.2021 - 17:00 Güncelleme: 9.11.2021 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular
Daphna ve Alexander Cardinale çifti çocuk sahibi olabilmek için kliniğe başvurdu. 9 ay süren hamileliğin ardından ilk çocuğu gibi 'açık tenli' bir bebek bekleyen Cardinale, doğan kız bebeğin 'çok daha koyu tenli olması' nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Alexander Cardinale iki ay sonra aile evde yapılan DNA testlerini uyguladı ve bebeğin biyolojik olarak kendileriyle ilgisi olmadığını tespit etti.

Cardinale çifti, California Üreme Sağlığı Merkezi ile, embriyoloji laboratuarı VitroTech Laboratuarı'na dava açtı.

Dava dilekçesinde, yanlış tedavi, ihmal ve bilerek gizleme iddiaları dile getiriliyor.

BBC'nin sorularını yanıtsız bırakan klinik, daha sonra, çiftin biyolojik çocuğunu taşıyıp, aynı hafta doğuran diğer çiftin bulunmasına yardımcı oldu.
Çift bebekleri değiştirmek için yasal süreçleri başlatmaya karar verdi.

Anne Daphna Cardinale basın toplantısında 'Kendi bebeğimi emzireceğime, daha sonra zorla vermek zorunda bırakıldığım bir çocuğu emzirip, onunla bağ kurdum' dedi.

Karşı tarafın da kliniğe dava açmayı planladığı, ancak isimlerini açıklamak istemedikleri belirtildi.

2019'da da yine California eyaletindeki bir aile biyolojik çocuklarının New York'ta doğduğunu fark etmiş, daha sonra bebeği vermek istemeyen çocuğu doğuran kadına dava açmışlardı. Mahkeme de bebeği biyolojik anne ve babasına vermişti.
AK Partili kadın vekiller Akşener'e seslendi: HDP'den mi çekiniyorsunuz?
Eren Bülbül’ün annesinden Meral Akşener ve Lütfü Türkkan’a tepki: Yazıklar olsun
Malatya'daki binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar
Terörist başı Öcalan'ın özgürlüğünü istemişti! TTB Başkanı Fincancı'dan HDP'ye ziyaret
Enkazdan kendi imkanlarıyla çıktı! Olayın şokunu atlatamayan vatandaş kameralara böyle yansıdı...
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Tedarik sıkıntısı yaşanmamaktadır
Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı zorunluluğu' açıklaması
Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş
MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Dört PKK'lı öldürüldü
Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu!
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın 3 maymunu oynadı
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması: Söz veriyorum...
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ilaç sıkıntısı iddialarına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Kemal Kılıçdaroğlu küfürbaz Lütfü T.'ye tek kelime etmedi! Mandacı olduğunu itiraf etti
İyi Parti'de 'şehit ağabeyine küfür' depremi! İlk istifa yine bir şehit ağabeyinden geldi
Haydar Baş'ın oğlu Ayasofya Camii'nde Mustafa Kemal Atatürk'e mevlid okutma krizi çıkardı!
Başkan Erdoğan'dan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar!
Vatandaşın sağlığı ile oynuyorlardı: 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme: Karamollaoğlu ile bir araya gelecek
Bakan Dönmez'den 'yeni müjde' açıklaması: Gün sayıyoruz...
Arkadaşını dinledi telefonuna indirdi: 75 bin lira zarar etti! Aman dikkat!

Arkadaşını dinledi telefonuna indirdi: 75 bin lira zarar etti! Aman dikkat!

Meteorolojiden Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

İŞKUR’dan büyük fırsat! Hem işçi hem işveren kazanacak

İŞKUR’dan büyük fırsat! Hem işçi hem işveren kazanacak

Türk İKA'ları geliyor: İmzalar atıldı! Türkiye 'Sürpriz' etkisi yapacak

Türk İKA'ları geliyor: İmzalar atıldı! Türkiye 'Sürpriz' etkisi yapacak

İstanbul’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! Genç kadın araçta sıkıştı!

İstanbul’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! Genç kadın araçta sıkıştı!

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular