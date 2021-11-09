Tosuncuk Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın 3 maymunu oynadı

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın geçtiğimiz hafta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkta 5 saat süren ve 21 saydan oluşan ifadesinin detayları ortaya çıktı.PARA, KARDEŞLERİN ARALASINI BOZMUŞİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada Fatih Aydın'a 24 soru yöneltildi. Çiftlik Bank sisteminin nasıl kurulduğu, vaatleri, elde edilen gelirin ne olduğuna ilişkin birçok soruya Aydın 'bilmiyorum' şeklinde yanıt verdi. Çalışma alanının şarküteri olduğunu söyleyen şirketin 2 numarası, kardeşi Mehmet Aydın'la arasının bozulma nedenin 'para' olduğunu söyledi. Sanıklardan Savaş Yıkılmaz'ın şirkete 30 bin lira ödeme yapacağını, Mehmet Aydın'ı arayarak 'parayı ağabeyin Fatih'e bırakıyorum' demesinin ardından Mehmet Aydın'ın 'sen o parayı ağabeyime verirsen o parayı senden tekrar tahsil ederim' dediğini söyledi. Bu lafı duyunca da kardeşiyle aralarının bozulmaya başladığını ifade etti.'KORUMALARI KARDEŞİMİN MASASINA BİLE OTURTMADI'Fatih Aydın, Çiftlikbank sistemine üye olanların yatırım yapmaları için ne tür vaatlerde bulunulduğu, yatırım yapan 132 bin 222 üyeden alınan paralar nasıl ve nerede kullanıldığı sorusuna ise, kardeşi Mehmet Aydın'ın geçmişte küçük bir işletme ile başladığında ofisine girebildiğini ancak işlerinin gelişmesiyle birlikte kendisine korumalar tuttuğunu söyleyerek, 'Ona ulaşmam çok zor olmaya başladı. Ofisine bile giremez oldum. Beni kardeşimin masasına dahi korumalar oturtmadı' şeklinde yanıt verdi.TÜRKİYE'DE DE URUGUAY'DA EVLENMİŞ, SAHTE KİMLİKLE YAKALANMIŞKardeşinin daveti üzerine iş için yurtdışına çıktığını da söyleyen Fatih Aydın, kardeşi hakkında kara para aklama suçundan soruşturma başlatıldığını ve bunu öğrendikten sonra kardeşi ve ekibiyle ilişkisini kestiğini söyledi. Türkiye'de resmi nikahlı eşi olduğunu buna rağmen Uruguay'da oranın vatandaşı olan bir kadınla evlenerek 3 çocuk sahibi olduğunu da söyleyen Aydın, eşiyle birlikte büfecilik gibi çeşitli işlerde çalışıp hayatını idame ettirirken Temmuz ayında 'Interpol'den aranman var diyerek' alındığını, o esnada kardeşi Mehmet Aydın'ın sahte olarak düzenletmiş olduğu Brezilya vatandaşının ismi yazılı olan kimliği üzerinde bulunca tutuklanıp Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığını belirtti.ÇİFTLİK BANK YÖNETİCİSİ TOSUNU DOLANDIRMIŞBitcoin üretim cihazlarıyla ilgili bildiklerini anlatan Fatih Aydın, şirketin yöneticilerinden Osman Naim Kaya'nın kardeşi Mehmet Aydın'ı dolandırdığını öne sürdü. Mehmet Aydın'ın bitcoin ürettiğini bizzat kendisinden hiç duymadığını anlatan Aydın, 'Kendisi bana bitcoinle ilgilendiğini de söylememişti. Ancak 2020 yılında kardeşim Mehmet Aydın beni telefonla aradığında ona bitcoin ile ilgili haberlerin doğru olup olmadığını sorduğumda 'evet bitcoin cihazlarımız vardı Osman Naim Kaya Türkiye'de bulunan bu cihazları Paraguay'a getirecekti üretim yapıp işimize devam edecektik ancak kendisi beni dolandırdı' demişti' diye konuştu.SD KARTI CEZAEVİNDEKİ MAHKUMDAN ALMIŞ, MÜZİK VARMIŞTürkiye'de gözaltına alındığında üst aramasında ele geçirilen SD kartın içinde ne olduğu ve içinde soruşturmayla ilgili bilgi barındırıp barındırılmadığı sorulan Fatih Aydın, 'O kart Uruguay'da hapishanede kaldığım dönemde Brezilyalı bir mahkumun dinlemiş olduğu müzikleri içeriyordu. Bu şahıs SD kartta bulunan müzikleri dinliyordu. Cezaevinden çıkınca SD kart ve radyoyu bana bırakmıştı. Kartta sadece Portekizce müzikler vardır. Soruşturma konusu herhangi bir bilgi belge içermemektedir' dedi.'KORKTUM DİYE DÖNMEK İSTEMEDİM AMA KARDEŞİMİ BEN İKNA ETTİM'Yıllarca firarının nedenini de açıklayan Fatih Aydın, 'Türkiye'de Çiftlik Bank ile ilgili şüpheliler hakkında 17 bin yıl hapis cezası talep edildiğini duyunca korkutuğum için dönüş yapmak istemedim. Eşim hamileydi, doğumunu görmek istedim' dedi. Kardeşi Mehmet Aydın'la teslim olma süreciyle ilgili kritik konuşmalar da yaptığını aktaran Aydın, 'Kendimden bahsederek 'Ben Türkiye'ye gidip teslim olamam ancak sen git teslim ol bütün olan biteni yetkili makamlara anlat gereği neyse yapılır davanda haklıysan zaten ortaya çıkacaktır' dedim. Çünkü kendisi sürekli bana Osman Naim Kaya, kayın pederi olan Hakan Uysal ve çalışanlarının kendisini dolandırıldığını anlatıyordu. Kardeşim de telkinlerimle Türkiye'ye teslim oldu' diye konuştu.TOPU KARDEŞİNE ATTIKardeşi Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank organizasyonunu tek başına yaptığına inanmadığını ifade eden Fatih Aydın, 'Kendisi bilgisayar oyunlarına düşkün ve hayal gücü geniş bir insandı. Ancak yazılım bilgisi, pazarlama bilgisi yoktu. Kendisinin bir ekibi vardı kardeşim bu kişilerle birlikte bu organizasyonu çevirdi. Mehmet Aydın ile benim kardeşlik ilişkim de hiçbir zaman çok samimi olmamıştı. Aydın'ın beni şirketine sözde ortak yapmaktan, maaş karşılığı şarküterisinde çalıştırmaktan ve Uruguay'da yaşadığım sürede 2 adet araç hediye etmekten başka hiçbir yardımı olmadı. Kurmuş olduğu şirketlerinde beni söz sahibi yapmadı. Şirketlerin hiçbir yönetim aşamasında olmadığım için mağdurların zararlarını, mağdurlardan toplanan paraların nerede ve ne amaçla kullanıldığını da bilmem mümkün değildir. Bunun cevabını kardeşim Mehmet Aydın bilir' diye de ekledi.