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Terörist başı Öcalan'ın özgürlüğünü istemişti! TTB Başkanı Fincancı'dan HDP'ye ziyaret

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, HDP'yi ziyaret etti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Fidancı, "Türkiye’nin sağlık sistemini birlikte kurgulayacağız." ifadesini kullandı.

Terörist başı Öcalan'ın özgürlüğünü istemişti! TTB Başkanı Fincancı'dan HDP'ye ziyaret
Ekleme: 9.11.2021 - 19:07 Güncelleme: 9.11.2021 - 19:20 / Editör: Ozge Selin
Terörist başı Öcalan'ın özgürlüğünü istemişti! TTB Başkanı Fincancı'dan HDP'ye ziyaret
Daha önce birçok skandala imza atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Genel Sekreteri Vedat Bulut, Merkez Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI İLE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Terör örgütü propagansı yapmak suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ziyaretinde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile basın toplantısı düzenledi.

SANCAR'A BİLGİ VERDİ

Başlatmış oldukları 'Emek bizim söz bizim' adlı kampanyayla ilgili olarak Sancar'a bilgi veren Fidancı, basın açıklamasında, "Türkiye'nin sağlık sistemini birlikte kurgulayacağız." dedi.


TÜRKİYE'NİN YARGILANMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNMUŞTU

Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu ve Güneydoğu'da PKK'lı teröristlere karşı başlattığı hendek operasyonlarına ilişkin 'siviller öldürüldü' ifadesini kullanmış ve Türkiye'nin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini savunmuştu.

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