Şok eden fiyatlar! Bakanlık satışa sundu!

Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. Bu araçlar piyasanın çok daha altında fiyatlara satışa çıkarıldı. Bakanlık farklı modelleri 100 bin TL ve altında fiyatlarla ihale yoluyla satışa çıktı. İşte detaylar...

Araba sahibi olmak isteyen birçok vatandaş uygun araç fiyatlarını araştırıyor. Ticaret Bakanlığı ise araba almak isteyen tüketicilere harika bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa sunuyor. Satışa çıkan araçlar arasında birçok markanın modeli bulunuyor.İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. İşte Ticaret Bakanlığı'nın ihale yoluyla satışa çıkardığı araçlar...2005 model Peugeot 307 marka araç 65 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.2005 model Peugeot 807 marka araç 66 bin 250 liradan satışa çıkarıldı.1999 Opel Vectra model araç 66 bin liradan satışa çıkarıldı.2007 model Mıtsubishi Grandis marka araç 66 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.2004 model Peugeot 307 marka araç 70 bin liradan satışa çıkarıldı.