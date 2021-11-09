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Serdar Atasoy’un cezası belli oldu! Rütbesini FETÖ elebaşı takmıştı...

Rütbelerini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in taktığı eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı’na atanan ve rütbeler sökülen Serdar Atasoy’a ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 yıl 10 ay, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 545 bin 820 TL para cezası verildi.

Serdar Atasoy’un cezası belli oldu! Rütbesini FETÖ elebaşı takmıştı...
Ekleme: 9.11.2021 - 13:44 Güncelleme: 9.11.2021 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Serdar Atasoy’un cezası belli oldu! Rütbesini FETÖ elebaşı takmıştı...
Yüksek Askeri Şura kararıyla, 30 Ağustos 2020'de, tuğgeneralliğe terfi ederek, KKK İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atanan ve ardından emekliye ayrılan Serdar Atasoy, 27 Ocak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Atasoy, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmış devamında, hakkında yürütülen soruşturma, tamamlanarak, iddianame düzenlenmişti. İddianamede; Serdar Atasoy'un, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bangladeş'in başkenti Dakka'da askeri ataşe olarak görevde bulunduğu, 'Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanıp ceza alan, sözde 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer tarafından kurulan 'Ataşeler' isimli WhatsApp grubunda 'Emredersiniz komutanım' yazdığı, yürütülen soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilmişti.

14 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Serdar Atasoy cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanının Atasoy'a son sözünu sormasına karşılık Serdar Atasoy 11 sayfalık ek savunmasını tekrar ettiğini beyan ederek '2012 yılından sonra örgütle hiçbir temasım olmadı. 2007 yılından sonra ise görüşmem 7-8 defadır. 25 yıllık görev sürem de kanun dışı hiçbir eylemde bulunmadım. Darbe sonrası yurtdışından askerler gelmezken ben koşarak ülkeme geldim ve hizmetlerime devam ettim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum' İfadelerini kullandı.

Mahkeme son sözün ardından hükmü açıklayarak Atasoy'a 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 5 yıl 10 ay 'Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçundan ise 8 yıl 4 ay Hapis cezası verirken 545 bin 820 TL'de adli para cezası verdi. Atasoy'un 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan beraatine karar verilirken iki ayrı suçtan tutukluluğun devamına hükmedildi.
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