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Şehit yakını harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

Bingöl'de şehit yakını Tahir Gürmen'e küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a yönelik tepkiler sürüyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, beraberinde şehit İsa Gürmen'in kardeşlerinden Abdullah Gürmen'le birlikte İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Tükkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şehit yakını harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Ekleme: 9.11.2021 - 21:59 Güncelleme: 9.11.2021 - 22:08 / Editör: Ozge Selin
Şehit yakını harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gürmen'e küfür etmesine tepkiler sürüyor.

ŞEHİDİN AĞABEYİNDEN TÜRKKAN'A SUÇ DUYURUSU

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş ile şehidin diğer ağabeyi Abdullah Gürmen, İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Taydaş, suç duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, "İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfür etmişti.

Şehidimizin diğer ağabeyi Abdullah Gümren Turgutlu'da yaşamaktadır. Biz de şehit ağabeyi ile bugün Turgutlu Adliyesi'nde İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türkkan'ın grup başkan vekilliğinden el çektirilmesi yetmez, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekli" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, polis ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırdığı Tahir Gümren'in yanına gelerek bu kişiye küfretti. Tepki çeken olay sonrası özür dileyen Türkkan, görevinden istifa etti. Türkkan, partisinin TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum" dedi.
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