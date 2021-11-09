Meral Akşener küfürbaz Lütfü Türkkan'a sahip çıktı! Şehit ağabeyini hedef aldı: Planlı bir provokasyon

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de geçtiğimiz Cuma günü şehit ağabeyine ahlaksızca küfür etti. Türkkan'ın küfrü Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Türkkan önce inkar etti, sonra ise itiraf etti. Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilerken, şehit ailesinden özür dilemeye ise lüzum görmedi.STK'lar, şehit yakınları ve gazi dernekleri peş peşe Türkkan hakknda suç duyurusnda bulunurken, vatandaşlar Türkkan'ın partiden ihracını istedi. Ancak İYİ Parti, Türkkan'ı Grup Başkanvekilliği görevinden azletmek ile yetindi. Türkkan, Akşener'in talebi ile koltuğundan ayrıldı, yerine Erhan Usta getirildi.Türkkan'ın yaptığını basit bir hata olarak gören İYİ Parti'den peş peşe açıklamalar gelirken, Akşener suskunluğunu bugün grup toplantısında bozdu.Ne diyeceği merak konusu olan Akşener de, Türkkan'ın yaptığını 'Hislerine yenik düşmek' olarak yorumladı ve olayı provokasyon olarak değerlendirdi.AKŞENER'DEN ŞEHİT AĞABEYİNE SKANDAL SÖZLER: PLANLI BİR PROVOKASYONAkşener, şehit ailesini planlı bir provokasyona alet olmak ile suçlarken, Türkkan'a ise tek laf etmedi.Akşener şöyle konuştu:Cuma günü yapılmış planlı bir provokasyon var. Cuma'dan beri bunun üzerinde tepindikçe tepindiler. Lütfü Bey bir hata yaptı. Sinirlerine hakim olması gerekirdi. Maalesef olamadı, hislerine yenik düştü. Hatasını mazur görecek değiliz.AÇIK AÇIK ÇARPITTI! KENDİSİNDEN DİLENEN ÖZRÜ ŞEHİT AİLESİNDEN DİLENMİŞ GİBİ GÖSTERDİAkşener, pişkince üsteye çıkmaya çalışırken, Türkkan'ın ilk önce videoyu inkar ettiğine değinmedi. Türkkan'ın kendisinden dilediği özrü, şehit ailesinden dilemiş gibi gösterdi.Akşener açıkça çarpıtma yoluna gittiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Çıktı önce açık yüreklilikle özür diledi. Sonra grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.NE OLMUŞTU?Meral Akşener'in Bingöl'e gerçekleştirdiği ziyarette heyette yer alan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kendilerine sitemde bulunan bir şehit ağabeyini önce kolunun altına aldı, sonra ise, 'Bacını s...' şeklinde küfür ederek tekme attı.Şehit ağabeyi duruma tepki gösterirken, polisler tarafından uzaklaştırıldı. Türkkan, Twitter paylaşımında görüntülerde küfür etmediğini, provokasyon olduğunu iddia etti. Sonra ise küfür ettiğini kabul etti, ancak yalnızca Akşener ve partisinden özür diledi.Şehit ağabeyi ve STK'lar Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Tepkiler çığ gibi büyürken, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesi çağrıları yapıldı.İYİ Parti ise Türkkan'ın yalnızca Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmesini istedi. Türkkan, makamını Erhan Usta'ya bıraktı. Şehit ailesini alçakça hedef alan Türkkan Gazi Meclis'ten maaş alarak vekillik yapmaya devam edecek.