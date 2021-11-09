Mansur Yavaş'ın adamlarının Beyaz Tv muhabirine saldırdığı görüntüler infial yaratmıştı! Yavaş'tan skandal savunma...

Mansur Yavaş, kendisine Kitre Bebek vurgunu ile ilgili soru sormak isterken adamları tarafından saldırıya uğrayan Beyaz TV muhabiri ile ilgili pişkin bir açıklama yaptı. Darp anının görüntüleri olmasına rağmen Mansur Yavaş "darp yok" dedi.

Mansur Yavaş, kendisine Kitre Bebek vurgunu ile ilgili soru sormak isterken adamları tarafından saldırıya uğrayan Beyaz TV muhabiri ile ilgili pişkin bir açıklama yaptı. Darp anının görüntüleri olmasına rağmen Mansur Yavaş 'darp yok' dedi.Mansur Yavaş skandal açıklamasında ' Kendisini oraya sokmak istememişler, itiş kakış olmuş. Bilirkişi raporu burada, 'darp yok' diyor' ifadelerini kullanarak adeta basın özgürlüğüne karşı olduğunu gözler önüne serdi.