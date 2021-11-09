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Malatya'daki binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, binanın çökme anını kısmen gösteren görüntüler ortaya çıktı. Binanın çökmesinin ardından enkazdan kendi çabalarıyla çıkanlar ve çöküşün hemen ardından yaşananlar da kameralara yansıdı.

Malatya'daki binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar
Ekleme: 9.11.2021 - 19:27 Güncelleme: 9.11.2021 - 19:35 / Editör: Ozge Selin
Malatya'daki binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar
Malatya Sıtmapınarı caddesinde 2 katlı bir bina çöktü. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 14 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

Enkaz altında toplam 20 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Ekiplerin göçük altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

FAHRETTİN ALTUN: DEVLET TÜM İMKANLARIYLA BÖLGEDE

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyada yaptığı açıklamada "Malatya'da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle…" ifadelerini kullandı.

ÇÖKME ANI KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Malatya'da çöken bina saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde binanın büyük bir şiddetle çöktüğü ve vatandaşların karşı kaldırıma kaçtığı görülüyor.
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