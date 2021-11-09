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Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş

Malatya'nın Sıtmapınar ilçesinde 2 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Enkaz altında kalan 10 vatandaş bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtalırken, çöken bina ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Çevre sakinleri, binanın tadilat halinde olduğunu ve bugün kolonlardan birinin kesildiğini öne sürdü. Öte yandan Malatya Valisi Aydın Baruş, çöken bina ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş
Ekleme: 9.11.2021 - 18:02 Güncelleme: 9.11.2021 - 18:07 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş
Malatya Sıtmapınarı caddesinde 2 katlı bir bina çöktü. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

10 KİŞİ KURTARILDI!

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 10 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Enkaz altında toplam 20 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILAN VATANDAŞLARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Malatya Valisi Aydın Baruş, çöken bina ile ilgili  önemli açıklamalarda bulundu. Aydın Baruş, "Çöken bina iki katlı bir bina. Olay yerine doğru hareket ettim. Enkazın altından çıkarılan vatandaşların sağlık durumları iyi.

Yanında bir ticarethane var. Orada 20 civarından insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. Şu anda kurtarma ekiplerimiz müdahale halinde. Hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

KORKUNÇ İDDİA: ÇÖKEN BİNANIN KOLONLARI KESİLDİ

Öte yandan söz konusu binanın, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından çöktüğü iddia edildi.
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