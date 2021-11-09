Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfür skandalını unutturma girişimi: 'Korucu' dediği Ali Haydar Yener’in sabıkası kabarık çıktı
Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür skandalı Türkiye'yi ayağa kaldırırken İP Başkanı Meral Akşener Türkkan'ı korumak için gündem değiştirme girişiminde bulundu. Grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in, taleplerini okuduğu Ali Haydar Yener’in sabıkası kabarık çıktı. Yener’in, öz kızını yaralama suçundan suç kaydının olduğu, kasten yaralama suçundan adli işlem gördüğü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ise ifadesinin alındığı öğrenildi. Öte yandan Akşener, şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a da sahip çıkmış, şehit ağabeyini provokasyona soyunmak ile suçlamıştı
Partisinin dokunulmaz isimlerinden Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür skandalı sonrası
gündem değiştirmeye çalışan İP lideri Akşener, bugün İP Grup Toplantısı'nda Bingöl gezisinde
kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek, kürsüde o kağıdı okudu.
Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik
Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in verdiğini söyledi.
Akşener'in yaptığı konuşma sonrası İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'den bir
Akşener in yaptığı konuşma sonrası İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce den bir
paylaşım geldi. İnce, 'Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir
yenisi daha…' ifadelerini kullanarak, Yener'in korucu olmadığını duyurdu.
KIZINA DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞ, ADLİ İŞLEM GÖRMÜŞ
İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Akşener'e kürsüdeki sözleri nedeniyle sert tepki
gösterdi.
İnce, 'Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…'
girişi ile yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi,
defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV'de boy göstermiş biri
kullanılarak!
Daha ne kadar şaşıracağız?
SABIKASI KABARIK
Meral Akşener'in mektubunu okuduğu Ali Haydar Yener'in öz kızını yaralama suçundan suç
kaydının olduğu, kasten yaralama suçundan adli işlem gördüğü, halkı kin ve düşmanlığa
tahrik suçundan ifadesinin alındığı öğrenildi. Ayrıca, Yener'in silahlı suç örgütü kurma ve
yönetmek suçundan hapis cezası verilen Adnan Oktar'ın düzenlediği televizyon programına
katıldığı öğrenirken 2017 yılında evden kaçan kızı E.Y.'yi darp ettiği bilgisi edinildi.
Diğer yandan oğlu M.Y'in ise küçük kardeşi A. G. Y.'ye 2016 yılında tecavüz ettiği, yaşanan bu olaydan bilgisi olan baba Yener'in olayı kapattığı iddia edildi.
Akşener, şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a da sahip çıkmış, şehit ağabeyini
provokasyona soyunmak ile suçlamıştı.