Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfür skandalını unutturma girişimi: 'Korucu' dediği Ali Haydar Yener’in sabıkası kabarık çıktı

Partisinin dokunulmaz isimlerinden Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür skandalı sonrasıgündem değiştirmeye çalışan İP lideri Akşener, bugün İP Grup Toplantısı'nda Bingöl gezisindekendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek, kürsüde o kağıdı okudu.Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu GüvenlikKorucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in verdiğini söyledi.Akşener'in yaptığı konuşma sonrası İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'den birAkşener in yaptığı konuşma sonrası İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce den birpaylaşım geldi. İnce, 'Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine biryenisi daha…' ifadelerini kullanarak, Yener'in korucu olmadığını duyurdu.KIZINA DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞ, ADLİ İŞLEM GÖRMÜŞİçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Akşener'e kürsüdeki sözleri nedeniyle sert tepkigösterdi.İnce, 'Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…'girişi ile yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi,defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV'de boy göstermiş birikullanılarak!Daha ne kadar şaşıracağız?SABIKASI KABARIKMeral Akşener'in mektubunu okuduğu Ali Haydar Yener'in öz kızını yaralama suçundan suçkaydının olduğu, kasten yaralama suçundan adli işlem gördüğü, halkı kin ve düşmanlığatahrik suçundan ifadesinin alındığı öğrenildi. Ayrıca, Yener'in silahlı suç örgütü kurma veyönetmek suçundan hapis cezası verilen Adnan Oktar'ın düzenlediği televizyon programınakatıldığı öğrenirken 2017 yılında evden kaçan kızı E.Y.'yi darp ettiği bilgisi edinildi.Diğer yandan oğlu M.Y'in ise küçük kardeşi A. G. Y.'ye 2016 yılında tecavüz ettiği, yaşanan bu olaydan bilgisi olan baba Yener'in olayı kapattığı iddia edildi.Akşener, şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a da sahip çıkmış, şehit ağabeyiniprovokasyona soyunmak ile suçlamıştı.