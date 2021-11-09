Lütfü Türkkan'ın küfrünü 'AK Parti provokasyonu' diye örtmeye çalışan Akşener! İşte sana gerçek...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfür etmesine ilişkin, "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor." demişti. Aynı yalana sarılan Akşener de bugün söz konusu olay için "AK Parti'nin, planlı bir provokasyonu" dedi. İP ve CHP'nin tezgahı çok geçmeden bozuldu. Gümren'in 2011 yılından bu yana Bingöl'de yaşadığı, İzmir ile bir bağlantısı olmadığı belirlendi.

CHP ile ortak yapım bir yalanı yeniden dillendiren Akşener, bugün partisinin gruptoplantısında 'provokasyon' iddiasını yineledi. Akşener, 'Geçtiğimiz cuma AK Parti'nin,planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Malı bulan mağribiler,cuma akşamından beri bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor.' ifadeleriyle oklarıLütfü Türkkan'dan şehit yakınına çevirmeye kalkıştı!İZMİR YALANI DEŞİFRE OLDUCHP ve İP'in İzmir yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti SözcüsüFaik Öztrak'ın İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmesiniprovokasyon olarak nitelemesine tepki gösterdi.Dağ, Öztrak'ın partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Türkkan'ın şehitağabeyine küfretmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.Öztrak'ın konuya ilişkin gazetecilerden gelen soruya 'Bu işte çok ağır bir provokasyonolduğu açık.' ifadeleriyle ve İzmir'de yaşayan Gümren'in Meral Akşener'in gezisi için özelolarak Bingöl'e gelmesinin hayatın olağan akışına uymadığını belirterek yanıt verdiğinihatırlatan Dağ, 'Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti deBingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve manipüle et. Türkkan'akınama? Elbette yok.' ifadelerini kullandı.AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU'NDAN, CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK'A 'PROVOKASYON'TEPKİSİ:AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Görülüyor ki CHP SözcüsüSayın Faik Öztrak, hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, LütfüTürkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor.'dedi.Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak'ın, İYİ Parti GrupBaşkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınınaküfretmesi hakkındaki 'Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık.' ifadesine ilişkingörüntülü açıklamada bulundu.Türkkan'ın olaya ilişkin önce, 'Bana provokasyon yapıldı' dediğini anlatan Akbaşoğlu,'Daha sonra görüntüler ortaya çıkınca kendisinin küfrettiğini, herhangi birprovokasyon olmadığını kabul etmek durumunda kaldı ve onun için de istifa ettiancak görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak hala ilk anda kalmış.Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliğisavunma saygısızlığında bulunuyor.' diye konuştu