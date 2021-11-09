Lütfü Türkkan'ın küfrünü 'AK Parti provokasyonu' diye örtmeye çalışan Akşener! İşte sana gerçek...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfür etmesine ilişkin, "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor." demişti. Aynı yalana sarılan Akşener de bugün söz konusu olay için "AK Parti'nin, planlı bir provokasyonu" dedi. İP ve CHP'nin tezgahı çok geçmeden bozuldu. Gümren'in 2011 yılından bu yana Bingöl'de yaşadığı, İzmir ile bir bağlantısı olmadığı belirlendi.
CHP ile ortak yapım bir yalanı yeniden dillendiren Akşener, bugün partisinin grup
toplantısında 'provokasyon' iddiasını yineledi. Akşener, 'Geçtiğimiz cuma AK Parti'nin,
planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Malı bulan mağribiler,
cuma akşamından beri bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor.' ifadeleriyle okları
Lütfü Türkkan'dan şehit yakınına çevirmeye kalkıştı!
İZMİR YALANI DEŞİFRE OLDU
CHP ve İP'in İzmir yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü
Faik Öztrak'ın İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmesini
provokasyon olarak nitelemesine tepki gösterdi.
Dağ, Öztrak'ın partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Türkkan'ın şehit
ağabeyine küfretmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Öztrak'ın konuya ilişkin gazetecilerden gelen soruya 'Bu işte çok ağır bir provokasyon
olduğu açık.' ifadeleriyle ve İzmir'de yaşayan Gümren'in Meral Akşener'in gezisi için özel
olarak Bingöl'e gelmesinin hayatın olağan akışına uymadığını belirterek yanıt verdiğini
hatırlatan Dağ, 'Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de
Bingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve manipüle et. Türkkan'a
kınama? Elbette yok.' ifadelerini kullandı.
AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU'NDAN, CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK'A 'PROVOKASYON'
TEPKİSİ:
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Görülüyor ki CHP Sözcüsü
Sayın Faik Öztrak, hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, Lütfü
Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor.'
dedi.
Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak'ın, İYİ Parti Grup
Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına
küfretmesi hakkındaki 'Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık.' ifadesine ilişkin
görüntülü açıklamada bulundu.
Türkkan'ın olaya ilişkin önce, 'Bana provokasyon yapıldı' dediğini anlatan Akbaşoğlu,
'Daha sonra görüntüler ortaya çıkınca kendisinin küfrettiğini, herhangi bir
provokasyon olmadığını kabul etmek durumunda kaldı ve onun için de istifa etti
ancak görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak hala ilk anda kalmış.
Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği
savunma saygısızlığında bulunuyor.' diye konuştu