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Kiraladığı evde hayatının şokunu yaşadı! Gizli bölmeyi açınca inanamadı

Genç adam aradığı kiralık evi sonunda buldu ama bulduğuna pişman oldu! Kiraladığı evde başına gelenler nedeniyle hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören olay İrlanda'da yaşandı. Kiraladığı yeni daireye çıkan adam bir süre sonra banyo girişinde gizli bir bölme olduğunu fark etti. Gizli bölmenin kapağını açtığında ise neye uğradığını şaşırdı. Bu olayın ardından büyük bir heyecan ve sevinçle tuttuğu ev nedeniyle bin pişman oldu. İşte bu ilginç haber ve evdeki gizli bölmeden çıkanlar...

Ekleme: 8.11.2021 - 23:44 Güncelleme: 9.11.2021 - 00:08 / Editör: Ozge Selin
Kiraladığı evde hayatının şokunu yaşadı! Gizli bölmeyi açınca inanamadı
İrlandalı Daniel Carley, İngiltere'de yeni bir daireye taşındı ve bu evi tanıtmak amacıyla video kaydı yapmaya karar verdi.

Çok iyi bir daireye yerleştiğini düşünüyordu.

Ufak ama kullanışlıydı. Mutfak ve oturma odası oldukça yüksek tavanlıydı.

Ters dubleks şeklindeki evin üst katında sadece bir yatak ve tavana full döşenmiş ayna vardı. Bu İrlandalı genç için gayet uygundu.

Fonksiyonel bir duş kabini vardı. Tam o anda banyonun girişindeki zeminde bir kapak olduğunu keşfetti.

Kira kontratında böyle bir detay yoktu.

Açmaya karar verdi.

Karşısına bazı aletler ve eski boya tenekeleri için bir depo çıktığını düşündü. Fakat depoyu incelediğinde aşağı inen bir merdiven olduğunu keşfetti.

Karşısına bir zindan çıktı.

İlk başta şansına inanamayan genç, heyecanından deliye döndü.

Arkadaşıyla içeriye girdiğinde 19. yüzyıldan kalma bir koridor ve kapak düzeneği buldu. Yukarı baktıklarında çökmekte olan bir tavan veya yeni bir gizli yer gördüler.

Duvarda bir grafiti vardı. Daha önce son 10 yılda insanlar burada bulunmuş olmalıydı.

Bodrum alanı epey genişti.

Biraz nemli olsa da sağlam bir zemindeydi. Köşede yatak ya da koltuk olabilecek taştan bir blok vardı.
Odanın ortasında yumuşak toprağın olduğu bir delik buldular. Muhtemelen daha önce burada bulunanların iziydi.

Odasına geri dönerken merdivenlerin tadilattan geçtiğini fark etti.

Fakat burası kira kontratında yazmıyordu. Tek başına yaşamak Daniel'i ürküttü.

MİRAS KALAN EVDE HİTLER DETAYI!

Almanya'daki teyzesinden kendisine miras kalan eve gittiğinde karşılaştığı kutuyla şoka uğradı...

Evin şimdiki sahibi olan adamın teyzesi Rusya'dan kaçmış ve 1940'larda Hamburg'a yerleşmişti. Almanya'nın Komünist yönetim altındaki yaşamdan daha güvenli olacağını düşünen kadın, kızartma tavasından çıkan bir yangında hayatını kaybetti.

Büyük teyzesi hakkında pek fazla bilgi verilmese de, eve gittiğinde karşılaştığı her tarafı kilitli sandıkla şoke oldu. Teyzesinden kalan evi gezen adam paslı sandığa uyumlu bir anahtar buldu.

Sandığı ilk açtığında boş bir tepsi görsede biraz dikkatli incelediğinde tepsinin yarısında bir yüzük buldu.

Yüzükten tutup tepsiyi kaldırdığında ise sandığın ağzına kadar eşyalar ile dolu olduğunu gördü.

En büyük bölüm, eski kitaplar, fotoğraflar, savaş mektupları ve ailesinin gizli geçmişi ile doluydu. Fotoğraflarda bulunan insanların bir kısmını tanımıyordu, ama kitaplardan biri duraklamasına neden oldu.

Adolf Hitler'in Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabının orijinal bir kopyasını buldu. 1920'lerde hapishanesinde geçirdiği otobiyografik bir manifesto olan kitap, gelecek Almanya'ya yönelik ideolojileri ve planları hakkında.

Kitap o kadar da nadir görülmese de, bu 1943 yılında basılan orijinal bir kopyaydı.

Halen antika sayılan kitabın II. Dünya Savaşı sırasında adamın teyzesinde bir kopyası olduğu ve sandığında sakladığı ortaya çıktı.








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