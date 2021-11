Kemal Kılıçdaroğlu küfürbaz Lütfü T.'ye tek kelime etmedi! Mandacı olduğunu itiraf etti

CHP Genel Başkanı TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Toplantısı'nda konuştu.Kılıçdaroğlu, her zaman olduğu gibi söyledikleri ve söyleyemedikleriyle skandallara imza attı.MANDACI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİKılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün ülkemizdeki yabancı ülke büyükelçilerine yazdığı Kanal İstanbul mektubunu savunurken adeta mandacı olduğunu itiraf etti. CHP Genel Başkanı 'İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara şikayet oldu' sözleriyle ülkeyi korumanın sadece yabancılara şikayetle olabileceğini itiraf etti.'ÜLKENİN ÇIKARLARI İÇİN YABANCILARA ŞİKAYET ETTİM'Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri şu şekilde 'Büyükelçiliklere yazı yazdım. Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi, müteahhit girer ve İstanbul'u talan eder, yağmalarsa o da ağır bedeller ödeyecektir dedim. 'Bizi neden yabancılara şikayet ediyorsun?' diyorlar. Ülkenin çıkarlarını korumak, gözbebeğimiz İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara şikayet oldu. Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar. Cumhur İttifakı'nın en temel sorunu şu; birisi diyor ki 'Ben milliyetçiyim', öbürü diyor ki 'Ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alırım.' Bunlar koalisyon kurmuşlar. Hiç kimse merak etmesin. Bu ülkenin çıkarlarını koruyacağız, İstanbul'un talan edilmesine asla izinvermeyeceğiz. 'BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİKılıçdaroğlu, bir kez daha Millet İttifakı'ndaki seviyeyi gözler önüne serdi. CHP Genel Başkanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak 'Yiğidin karşısına çıkacak adamın namuslu ve temiz olması lazım' dedi.KÜFÜRBAZ LÜTFÜ T.YE TEK KELİME ETMEDİÖte yandan CHP Genel Başkanı Millet İttifakı'ndaki ortağı İP'in Kocaeli Milletvekili küfürbaz Lütfü T. için tek kelime etmedi. Lütfü T. cumartesi günü şehidin ağabeyine 'bacını s..erim'diyerek küfür etmişti. Gelen tepkilerin ardından Lütfü T. sadece grup başkanvekilliği görevinden alınmıştı.MERAL AKŞENER SUSKUNLUĞUNU BOZDUİYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de geçtiğimiz Cuma günü şehit ağabeyine ahlaksızca küfür etti. Türkkan'ın küfrü Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Türkkan önce inkar etti, sonra ise itiraf etti. Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilerken, şehit ailesinden özür dilemeye ise lüzum görmedi. STK'lar, şehit yakınları ve gazi dernekleri peş peşe Türkkan hakknda suç duyurusnda bulunurken, vatandaşlar Türkkan'ın partiden ihracını istedi. Ancak İYİ Parti, Türkkan'ı Grup Başkanvekilliği görevinden azletmek ile yetindi. Türkkan, Akşener'in talebi ile koltuğundan ayrıldı, yerine Erhan Usta getirildi.Türkkan'ın yaptığını basit bir hata olarak gören İYİ Parti'den peş peşe açıklamalar gelirken, Akşener suskunluğunu bugün grup toplantısında bozdu. Ne diyeceği merak konusu olan Akşener de, Türkkan'ın yaptığını 'Hislerine yenik düşmek' olarak yorumladı ve olayı provokasyon olarak değerlendirdi.AKŞENER DE ŞEHİT AĞABEYİNE HAKARET ETTİ: AHLAKSIZAkşener, şehit ailesini planlı bir provokasyona alet olmak ile suçlarken, Türkkan'a ise tek laf etmedi. Akşener şöyle konuştu:ŞEHİT AĞABEYİNE İFTİRA ATIP KÜFRETTİ: PORNO SİTESİ GEZENLERE, YAVŞAK YAVŞAK...'Nitekim, geçtiğimiz cuma talihsiz bir olay yaşadık. Cuma akşamından bu olay üzerinde tepiniyorlar. Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Sinirlerine yenik düştü. Bu hatayı mazur görecek değiliz.'Akşener sınırı aşıp şehit ağabeyi Tahir Gümren'e Lütfü Türkkan'ı aratmayan sözler sarfederek, 'Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun.' dedi.AKŞENER ÇARPITARAK KENDİSİNDEN DİLENEN ÖZRÜ ŞEHİT AİLESİNDEN DİLENMİŞ GİBİ GÖSTERDİAkşener, pişkince üsteye çıkmaya çalışırken, Türkkan'ın ilk önce videoyu inkar ettiğine değinmedi. Türkkan'ın kendisinden dilediği özrü, şehit ailesinden dilemiş gibi gösterdi. Akşener açıkça çarpıtma yoluna gittiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Çıktı önce açık yüreklilikle özür diledi. Sonra grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.'FETÖ'CÜLER ALÇAK LÜTFÜ İÇİN DEVREYE GİRDİ! ŞEHİT AĞABEYİNE SOSYAL MEDYA KUMPASIBöyle bir alçaklık görülmedi. FETÖ'cüler sosyal medya üzerinden bir hesap dönüştürerek Lütfü Türkkan'ın bacısına küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'i 'porno sitelerine giriyor'diyerek kumpas kurdu.Köşeye sıkışan Akşener'in grup toplantısı öncesi FETÖ'cü sahte hesaplar Tahir Gümren ismi verilen hesaba şehit ağabeyinin fotoğrafını ekledi. Gümren'i sosyal medyada ahlaksızgörüntüler izleyen biri olarak göstererek Lütfü Türkkan'ın küfrünü aklanmaya çalışıldı.ŞEHİT AĞABEYİ: ÖZÜR DİLEMEK YERİNE BANA AİLEME NAMUSUMA İFTİRA ATMAYA DEVAM EDİYORLARFETÖ ve İyi Parti'li trol hesapların porno kumpasıyla ilgili şehit ağabeyi Tahir Gümren ile görüştüğünü aktaran AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, 'Şehit abisi Tahir Gümren ilegörüştüm bana aktardığını size iletiyorum: 'Benim adımla bir twitter adresi açılmış, bu adresin varlığını bile bugün öğrendim, o adresle benim hiçbir ilgim yoktur, ayıptır artık, özür dilemek yerine bana aileme namusuma iftira atmaya devam ediyorlar.'' ifadelerini kullandı.ŞEHİT AĞABEYİNE İFTİRALARA BAŞLADILARFaik Öztrak, yaptığı açıklamada, şehit ağabeyinin İzmir'den Meral Akşener'in gezisi için Bingöl'e geldiğini iddia ederek, 'Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. Bu hayatın olağan akışına uygun bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener'e yönelik Rize'de gerçekleşen provokasyon akıllarda.' ifadelerini kullanmıştı.CHP'Lİ ÖZTRAK YALAN SÖYLEDİ, BİNGÖL'DE YAŞIYORCHP'li Öztrak'ın söz konusu iddiasını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yalanladı. Öztrak'ın, 'Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği şehit yakınının İzmir'den provokasyon için geldiği' iddiasını hatırlatan Hamza Dağ, 'Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de Bingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve manipüle et. Türkkan'a kınama? Elbette yok.' cevabını verdi.İYİ PARTİ'NİN BOTLARI LÜTFÜ TÜRKKAN İÇİN DEVREDEKüfürbaz vekilllerini kurtarmak için her türlü ayak oyununa başladılar. İyi Partinin sosyal medya botları, şehit yakınına küfreden ve sadece partideki görevinden istifa eden Lütfü Türkkan için Twitter'da açılan #UtanİstifaEt hashtagini düşürerek yerine #UtanİstilaEt getirdi. Türkkan'ın İYİ Parti'de Grup Başkanvekili görevinden istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya çalışılması sosyal medyada tepkileri dindirmedi.#UtanİstifaEt hashtagi ile binlerrce paylaşım alan çağrı kısa sürede Twitter gündeminde birinci sıraya çıktı.Parti için utanç verici durum karşısında gereğini yapmak yerine İYİ Parti'nin sosyal medya botları devreye sokularak #UtanİstifaEt hashtagi #UtanİstilaEt paylaşımlarıyla düşürüldü.SEVİNÇLERİ KISA SÜRDÜÇirkin kampanya karşısında binlerce kullanıcının #Türkkanİstifa hashtagi kısa sürede Twitter trend topic'leri arasında bir numaraya çıktı.'YÜZLERİNE VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas sosyal medyada yapılan operasyona tepki göstererek 'Ahlaksız Lütfü Türkkan için açılan #UtanİstifaEt hashtagi İp'in botları ile düşürülerek yerine #UtanİstilaEt getirildi. Buradan Türkkan'ın parası için ahlaksızlığını unutturmaya çalışan ekibe sesleniyorum: Ya o ahlaksız istifa edecek ya da biz yüzünüze vurmaya devam edeceğiz.' dedi.ALÇAKLIK BÖYLE BAŞLADIMeral Akşener'in Bingöl'e gerçekleştirdiği ziyarette heyette yer alan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kendilerine sitemde bulunan bir şehit ağabeyini önce kolunun altına aldı, sonra ise, 'Bacını s...' şeklinde küfür ederek tekme attı.Şehit ağabeyi duruma tepki gösterirken, polisler tarafından uzaklaştırıldı. Türkkan, Twitter paylaşımında görüntülerde küfür etmediğini, provokasyon olduğunu iddia etti. Sonra iseküfür ettiğini kabul etti, ancak yalnızca Akşener ve partisinden özür diledi. Şehit ağabeyi ve STK'lar Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Tepkiler çığ gibi büyürken, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesi çağrıları yapıldı. İYİ Parti ise Türkkan'ın yalnızca Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmesini istedi. Türkkan, makamını Erhan Usta'ya bıraktı. Şehit ailesini alçakça hedef alan Türkkan Gazi Meclis'ten maaş alarak vekillik yapmaya devam edecek.