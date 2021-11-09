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Beyaz Gazete
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Kadıköy-Tavşantepe metro hattında arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor...

Kadıköy Tavşantepe metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Gecikme nedeniyle metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

Ekleme: 9.11.2021 - 12:08 Güncelleme: 9.11.2021 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy-Tavşantepe metro hattında arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor...Kadıköy-Tavşantepe metro hattının Tavşantepe-Kartal istasyonları arasındaki seferlerinin gecikmeli yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle Tavşantepe-Kartal istasyonları arasında seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır.' denildi.


Sabah erken saatlerde başlayan seferlerdeki gecikme nedeniyle Kartal yönündeki istasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.

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