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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde billboard skandalı! Adrese teslim 245 milyon liralık ihale!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 10 yıllık reklam panoları ihalesini 245 milyon liraya Kent Vizyon firması kazandı. Firmanın ihaleyi gizli kalması gereken yaklaşık maliyete yakın bir tutarla kazanması dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde billboard skandalı! Adrese teslim 245 milyon liralık ihale!
Ekleme: 9.11.2021 - 11:17 Güncelleme: 9.11.2021 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde billboard skandalı! Adrese teslim 245 milyon liralık ihale!
AK Partililerin ret oyu verdiği önerge oy çokluğuyla tartışmalara neden olarak meclisten geçti. İhale şartnamesinde 'Bu iş ile ilgili olarak son 5 yıl içinde Büyükşehir belediyelerinde açık hava reklam İşletmeciliği yaptığına dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır' şartı ile 8.5 milyon liralık teminat istenmesi akıllara adrese teslim ihale mi yapılıyor sorusunu getirdi.

Büyükşehir'in mevcut 931 reklam ünitesine 2 bin 770 ek ünite eklenerek çıktığı reklam ihalesinin ardından İzmir'in dört bir yanını panolar kapladı. Yürüyüş alanlarını kaplayan hatta sürücülerin görüş açısını da kapatan ve kentte ciddi görüntü kirliliği oluşturan reklam tabelaları tepki topladı. Noter tespitiyle lisanslı harita mühendisi raporuna göre takılan reklam panolarının belediyenin vermiş olduğu koordinatların dışında olduğu da tespit edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait reklam ünitelerinin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi ve yeni reklam üniteleri oluşturulması kapsamında yapılan ihale geçtiğimiz aylarda sonuçlandı. İhaleye Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi katıldı. Savronik firmasının numuneleri yeterli bulunmadığı için elendi. 242 milyon 744 bin 956 lira tahmini bedelle çıkılan ihaleyi yıllık bedel 24 milyon 500 bin olmak üzere 10 yıllık, 245 milyon liraya Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi kazandı. İzmir'deki cadde, sokak, bulvar, meydan, alt/üst geçitler ve sair alanlar ile raylı sistem istasyon ve bekleme alanlarına kentin mevcut 931 reklam ünitesine 2 bin 770 ek ünite daha eklendi. İhalenin ardından İzmir mevcudun 3 katı daha ek reklam alanıyla yüzleşirken, kentin dört bir tarafını da panolar sarmaya başladı. İzmir'in bulvarlarındaki orta refüjlerin yanı sıra işlek caddelerindeki yürüyüş alanları da reklam panolarıyla doldu.

İHALE ŞARTMANESİNDE İLGİNÇ ŞART

İhale şartnamesinde 'Bu iş ile ilgili olarak son 5 yıl içinde Büyükşehir belediyelerinde açık hava reklam İşletmeciliği yaptığına dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır' şartı ile 8.5 milyon liralık teminat istenmesi akıllara adrese teslim ihale mi yapılıyor sorusunu getirdi. İhalenin gizli tutulması gereken yaklaşık maliyete yakın bir tutarda kazanılması göze çarptı. Normalde çok daha yüksek fiyata verilebilecek ihaleyi yıllık 24 milyon lira gibi bir tutara kazanan Kent Vizyon firmasının kentin çeşitli yerlerine koyduğu tabelalar noter tespitiyle lisanslı harita mühendisi raporuna göre belediyenin vermiş olduğu koordinatların dışında olduğu da tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belirtmiş olduğu reklam ünitelerinin koordinatları ile reklam tabelalarının koyulduğu yerlerin farklı olması, 'denetim yapılmıyor mu?' dedirtti.

ADRESE TESLİM İHALE MECLİSTE TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı 2. meclis oturumunda ihalenin 10 yıl gibi uzun bir süreliğine verilmiş olması tartışmalara neden olmuştu. AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe 'Üç yıldan on yıla çıkarmışlar. 53 milyon 29 milyona düşüyor ve 10 yıla çıkıyor. Burada yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne büyük bir zarar getirecektir. Sadece İzmir kamuoyunun ve bu meclisin vicdanına bırakıyoruz. Böyle adrese teslim bir işin olmasını bu meclise yakıştıramıyorum' demişti. AK Parti'nin red oyu verdiği önerge oy çokluğu ile meclisten geçmişti.
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