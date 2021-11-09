İyi Partili Lütfü Türkkan'ın saldırdığı Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Milletvekilliğinin düşürülmesi lazım
yi Partili Lütfü Türkkan'ın saldırdığı Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası da konuştu. TBMM'de kendisini hedef gösteren Lütfü Türkkan'a tepki gösteren baba Asım Safitürk, "Bu adamın şehit yakınlarına, şehitlere karşı bir alerjisi var. Bu sıkıntının bir daha yaşanmaması için bu adamın milletvekilliğinin düşürülmesi lazım." dedi
Bingöl merkeze bağlı Gözer köyü yaylasında 1997'de hayvan otlatırken terör örgütü PKK'nın
saldırısı sonucu şehit olan 14 yaşındaki İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirmiş, kendisini
alandan uzaklaştırmaya çalışan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz
kalmıştı.
İnfial yaratan çirkin sözlere imza atan Lütfü Türkkan'ın daha önce de TBMM'de kendisine
hakaret ettiğini hatırlatan Mardin'in Derik ilçesi Şehit Kaymakamı Muhammed Fatih
Safitürk'ün babası Asım Safitürk çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Türkkan'ın TBMM çatısı altına sokulmaması gerektiğini ifade
eden Sakarya Arifiye'de yaşayan baba Asım Safitürk şunları söyledi:
'BU ADAM BUNU İLK KEZ YAPMADI'
'Bu adam bunu ilk defa yapmadı. Demek ki bu adamın şehit yakınlarına, şehitlere karşı bir
alerjisi var. Çok ayıp oldu. Biz bu memleketin insanıyız, meclis milletin meclisidir. Bu sıkıntının
bir daha yaşanmaması için bu adamın milletvekilliğinin düşürülmesi lazım. Bu saygısızlığı
yapan kişinin bir bedel ödemesi lazım. Biz zaten vatan için ağır bir bedel ödedik. Böyle olaylar
acımı tazeliyor.'
TBMM'DE ŞEHİT BABASINI HEDEF GÖSTERDİ
'2019'da bizi Meclise bizi çağırmışlardı. Öğlen yemeğine gittik. Yanımda İstanbul Milletvekili
Osman Boyraz Bey var. Dışarıda bütün partililerin bulunduğu yerler var. Buraya gelince meclisi
de görmek istedim. Osman Bey ile gittik sivillerin girdiği yere girdik.
BEN SELAM VERİYOR ZANNETTİM, MEĞER 'KİM BU SARIKLI?' DİYORMUŞ
Baktık aşağıda 'birisi sana el sallıyor' dedi. Ben de iki elimi salladım. Meğer bana 'Bu sarıklı
cübbeli herif kim' demiş. Bunu diyen de aynı milletvekili. Böyle söylemesi bana dokundu. Biz
üzüldük bu duruma. Ben kendi vatanımı, kendi milletimi temsil eden milletimin
meclisindeyim. Bana kalsa güzel bir gün yaşıyorum ama böyle bir şeyle karşılaşmam üzücü.
Bu arkadaşın geçmişten haberi yok sanırım.
TBMM ilk açıldığında sarıklı, cübbelilerle, tekbirlerle, dualarla açıldı. Ben bu kıyafetimle
mahkemelere de gidiyorum, külliyeye Cumhurbaşkanımızın yanına gittim.
PARTİSİNDEN BİRİ BENİ ARADI
Hiçbir yerden en ufak bir eleştiri duymadım. Sorunu yaşadığım gün Türkkan'ın partisinden biri
beni aradı. 'Bizim zaten parti içinde onunla sorunumuz, sıkıntımız var' dedi. Ben de 'sıkıntınız
varsa adamı ihraç edin' demiştim.'