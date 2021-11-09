İyi Partili Lütfü Türkkan'ın saldırdığı Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Milletvekilliğinin düşürülmesi lazım

Bingöl merkeze bağlı Gözer köyü yaylasında 1997'de hayvan otlatırken terör örgütü PKK'nınsaldırısı sonucu şehit olan 14 yaşındaki İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti GenelBaşkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirmiş, kendisinialandan uzaklaştırmaya çalışan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruzkalmıştı.İnfial yaratan çirkin sözlere imza atan Lütfü Türkkan'ın daha önce de TBMM'de kendisinehakaret ettiğini hatırlatan Mardin'in Derik ilçesi Şehit Kaymakamı Muhammed FatihSafitürk'ün babası Asım Safitürk çarpıcı açıklamalarda bulundu.Sabah'ta yer alan habere göre, Türkkan'ın TBMM çatısı altına sokulmaması gerektiğini ifadeeden Sakarya Arifiye'de yaşayan baba Asım Safitürk şunları söyledi:'BU ADAM BUNU İLK KEZ YAPMADI''Bu adam bunu ilk defa yapmadı. Demek ki bu adamın şehit yakınlarına, şehitlere karşı biralerjisi var. Çok ayıp oldu. Biz bu memleketin insanıyız, meclis milletin meclisidir. Bu sıkıntınınbir daha yaşanmaması için bu adamın milletvekilliğinin düşürülmesi lazım. Bu saygısızlığıyapan kişinin bir bedel ödemesi lazım. Biz zaten vatan için ağır bir bedel ödedik. Böyle olaylaracımı tazeliyor.'TBMM'DE ŞEHİT BABASINI HEDEF GÖSTERDİ'2019'da bizi Meclise bizi çağırmışlardı. Öğlen yemeğine gittik. Yanımda İstanbul MilletvekiliOsman Boyraz Bey var. Dışarıda bütün partililerin bulunduğu yerler var. Buraya gelince mecliside görmek istedim. Osman Bey ile gittik sivillerin girdiği yere girdik.BEN SELAM VERİYOR ZANNETTİM, MEĞER 'KİM BU SARIKLI?' DİYORMUŞBaktık aşağıda 'birisi sana el sallıyor' dedi. Ben de iki elimi salladım. Meğer bana 'Bu sarıklıcübbeli herif kim' demiş. Bunu diyen de aynı milletvekili. Böyle söylemesi bana dokundu. Bizüzüldük bu duruma. Ben kendi vatanımı, kendi milletimi temsil eden milletiminmeclisindeyim. Bana kalsa güzel bir gün yaşıyorum ama böyle bir şeyle karşılaşmam üzücü.Bu arkadaşın geçmişten haberi yok sanırım.TBMM ilk açıldığında sarıklı, cübbelilerle, tekbirlerle, dualarla açıldı. Ben bu kıyafetimlemahkemelere de gidiyorum, külliyeye Cumhurbaşkanımızın yanına gittim.PARTİSİNDEN BİRİ BENİ ARADIHiçbir yerden en ufak bir eleştiri duymadım. Sorunu yaşadığım gün Türkkan'ın partisinden biribeni aradı. 'Bizim zaten parti içinde onunla sorunumuz, sıkıntımız var' dedi. Ben de 'sıkıntınızvarsa adamı ihraç edin' demiştim.'