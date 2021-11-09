İyi Parti'de 'şehit ağabeyine küfür' depremi! İlk istifa yine bir şehit ağabeyinden geldi

Bingöl'de şehit ğabeyine galiz bir küfür savuran İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösteren İyi Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi ve şehit ağabeyi Ali İhsan Uğurlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Uğurlu, "Şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfretme hadsizliği ve terbiyesizliği cesaretini gösteren hiçbir parti ve milletvekilini, aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'imizde görmek istemiyoruz" dedi. Haberin detayları...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde grup başkanvekili Lütfü Türkkan,1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfretti.Olayın ardından Türkkan, birçok kesimden tepki gördü. Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğindenatılmasını isteyen İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi ve şehit kardeşi Ali İhsan Uğurlu,Türkkan'ın ülke için canını veren bir şehit yakınına küfretmesinin asla kabul edilemezolduğunu söyledi.'TERBİYESİZİ MECLİS'TE GÖRMEK İSTEMİYORUZ'Şehit ailesine yapılan bu çirkin hareketin bedelinin ödenmesi gerektiğini ifade eden Uğurlu,'Milletvekili Lütfü Türkkan ile şehit kardeşi arasında geçen tatsız, seviyesiz veterbiye sınırlarını aşan diyalogdan dolayı bir şehit kardeşi olarak Lütfü Türkkan'ıkınıyorum. Mardin İYİ Parti teşkilatındaki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Türkkamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu karakter dışı, siyasete yakışmayan birçirkin davranıştır. Şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekildeküfretme hadsizliği ve terbiyesizliği cesaretini gösteren hiçbir parti vemilletvekilini, aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'imizde görmekistemiyoruz' dedi.KENDİSİ DE ŞEHİT AĞABEYİAli İhsan Uğurlu'nun memur olan kardeşi Abdulkadir Uğurlu'nun 1991 yılında sandıkbaşkanı olduğu seçim dönüşü Dargeçit ilçesine bağlı Ahmetli köyü yakınlarında mayınpatlaması sonucu şehit olduğu öğrenildi.