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İşte Akşener'in ikiyüzlülüğü!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyine ettiği ağza alınmayacak küfürlere sahip çıktı. Türkkan'ın özrünü 'Yüreklilik' diye niteleyen Akşener, 'Ahlaksız' ve ‘Provokasyon’ ifadeleriyle şehit kardeşini suçladı. Öte yandan Akşener’in daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler nedeniyle verdiği tepki de tekrar gündeme geldi. Akşener’in terör örgütü üyeliğinden yargılanan Demirtaş’ın eşi için gösterdiği hassasiyeti şehit eşi için göstermemesine sosyal medyadan tepki geldi.

İşte Akşener'in ikiyüzlülüğü!
Ekleme: 9.11.2021 - 12:58 Güncelleme: 9.11.2021 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
İşte Akşener'in ikiyüzlülüğü!
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit kardeşi Tahir Gümren'e ettiği ağza alınmayacak küfürler büyük tepki çekti. Skandal ifadelerin ardından İYİ Parti'den ise Lütfü Türkkan'a sahip çıkan şehit kardeşine ise 'Provokasyon' benzetmesi yapılan çirkin açıklamalar geldi.

ŞEHİT AĞABEYİNE 'AHLAKSIZ' VE 'PROVOKATÖR' BENZETMESİ

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Lütfü Türkkan'ın yaptığı çirkinliğe tepki göstermek şöyle dursun, şehit kardeşi Tahir Gürman'a 'Ahlaksız' ve 'Provokatör' gibi yakıştırmalar yaptı.



TÜRKKAN'A YÜREKLİLİK VE OLGUNLUK ÖVGÜSÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit kardeşine partisinin milletvekili Lütfü Türkkan'ın ettiği ağza alınmayacak sözlerine adeta sahip çıktı. Türkkan'ın özrünü de 'Yüreklilik ve olgunluk' olarak niteledi.

BAŞAK DEMİRTAŞ'A HASSAS ŞEHİT AĞABEYİNE DEĞİL

Öte yandan Akşener'in daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler nedeniyle verdiği tepki de tekrar gündeme geldi.



Akşener'in terör örgütü üyeliğinden yargılanan Demirtaş'ın eşi için gösterdiği hassasiyeti şehit eşi için göstermedi.

Lütfü Türkkan'a sahip çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medyada tepki yağıyor

İKİ AYRI AKŞENER!

İşte Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ayrı, şehit ağabeyine ayrı! İki farklı Meral Akşener.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Meral Akşener'in son açıklamalarının ardından bu iki yüzlü tutumuna sosyal medyadan da tepkiler yükseldi.
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