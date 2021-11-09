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İstanbul’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! Genç kadın araçta sıkıştı!

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci bir kaza yaşandı. Otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Yan koltuktaki kadın ise araçta sıkıştı.

Ekleme: 9.11.2021 - 14:36 Güncelleme: 9.11.2021 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! Genç kadın araçta sıkıştı!
Kaza dün saat 18.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Garipçe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücü Emre Çelenk'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 77 AAH 857 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra tekrar bariyerlere vurarak durdu.

Sürücü Çelenk, hurdaya dönen otomobilden kendi imkanları ile çıkarken, yan koltukta oturan Özbekistan uyruklu Dilrabo Rasulova ise araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bakım şantiyesinin hemen önünde meydana gelen kazayı gören şantiye çalışanları yardıma koştu. Yola duba dizerek kazanın meydana geldiği iki şeridi trafiğe kapatan görevliler, aynı noktada başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı.

Kuzey marmara otoyolu'nda kaza; Otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de bariyerlere çarptığı için hurdaya yığınına dönen otomobilin açılmayan kapısını uzun uğraşlar sonucunda açtı.

Ardından sedye alınan Rasulova, ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü Emre Çelenk de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Hurdaya dönen otomobil de çekici yardımı ile kaldırıldı.

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