İŞKUR’dan büyük fırsat! Hem işçi hem işveren kazanacak

İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar 2 bin 840 lirayı bulan işsizlik ödeneği alabiliyor. Mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarına katılanlara aylık olarak bir maaş da ödeniyor.BU PARA DA 1.412 LİRAYI BULUYORİşsizlik maaşı alabilmek için öncelikle kendi istek ve kusurunuzun dışında işten çıkartılmış olmanız gerekiyor.Bu noktada istifa edenler işsizlik maaşı alamıyorlar. İşten çıkartılanların işsizlik maaşı alabilmeleri için ayrıca son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olmaları da isteniyor, ayrıca işten çıkartılmadan önceki 120 günde de iş sözleşmesinin devam ediyor olması lazım.Bu şartları sağlayanlar 1 ay içinde İŞKUR'a başvurarak işsizlik maaşa alabilirler. İşsizlik maaşı süresi de son 3 yıldaki ödenen prim sayısına göre 6 aydan başlayarak 10 aya kadar çıkabiliyor.İşsizlik maaşı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.Ücretten damga vergisi kesiliyor. Yani bu yıl için işsizlere en düşük bin 420 lira, en yüksek de 2 bin 840 lira ödeniyor. İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları asgari ücret artışı ile birlikte yükseliyor.İKİNCİ BİR İMKAN DA VAR! İŞKUR'DAN BÜYÜK FIRSATİşsiz kalanlar işsizlik maaşı alırken İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim programlarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor.İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 54,34 lira ödeniyor. Böylece aylık ödeme 26 gün üzerinden bin 412 lirayı buluyor.İşbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardan oluşuyor.NASIL BAŞVURULUYORPrograma katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR'dan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilmektedirler.ŞARTLARI NELERBu şartları sağlayan vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir.1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,2. 15 yaşını tamamlamış olmak,3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,4. Emekli olmamak,5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.SÜRESİ NE KADARİşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.HANGİ GİDERLER ÖDENİYORİşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;1. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,2. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider ödemesi,3. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 115 TL zaruri gider ödemesi,4. İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,5. Genel sağlık sigortası primi,6. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir.MESLEKİ EĞİTİM ŞARTLARI NEDİR?Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren kişi ve grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kursları; mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretmek, mesleği olan vatandaşların nitelikleri geliştirmek ve mesleği olup iş bulamayan vatandaşların istihdam garantili kurslar aracılığıyla istihdam edilmesini sağlamak amacıyla düzenleniyor.Katılım şartları ise şöyle:1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,2. 15 yaşını tamamlamış olmak,3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,6. Emekli olmamak,7. Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler.Yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler, tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da mesleki eğitim kurslarından yararlanabilmektedir.SÜRESİ NE KADAR?Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir.HANGİ GİDERLER ÖDENİYORMesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;1. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 70 TL zaruri gider ödemesi,2. Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 45 TL zaruri gider ödemesi,3. İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 35 TL zaruri gider ödemesi,4. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider ödemesi,5. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,6. Genel sağlık sigortası primi,7. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlardan herhangi bir ücret kesinlikle alınmamakta olup, yukarıda belirtilen ve mesleki eğitim kursu süresince Kurumumuz tarafından karşılanan giderlerin yanında, kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlara kurs sonunda Kurs Bitirme Sertifikası verilmektedir.Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlemiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabilmektedirler.İŞSİZLİK MAAŞIMAAŞ (TL) ELE GEÇEN (TL)En düşük 1.431 1420,13En yüksek 2.286 2.840,27İŞBAŞI EĞİTİMGünlük 54,34 TLAylık (26 gün) 1.412,84 TL