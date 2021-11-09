  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,25 - 11,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki katlı bir binada çökme meydana geldi. Şu ana kadar toplamda 13 vatandaşın enkazdan yaralı olarak çıkarılırken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ulaşılamayan herhangi bir ihbarın olmadığını belirterek, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
Ekleme: 9.11.2021 - 23:27 Güncelleme: 9.11.2021 - 23:37 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Sıtmapınarı caddesindeki 2 katlı bir binanda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Şu ana kadar toplamda 13 vatandaşın enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı aktarılırdı.

YARALILARDAN 7'Sİ TABURCU EDİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan 13 vatandaştan 7'si taburcu edildi. Bölgedeki çalışmalar hızla devam ederken, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, göçük meydana gelen binanın enkazından şu ana kadar 13 kişinin kurtarıldığını, 3 kişinin taburcu edildiğini, 2 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada "Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca, çöken binada bulunan iş yerinin sahibi tedavisinin ardından gözaltına alındı.
3 GÖZALTI VAR, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Şu andaki bilgilerimize göre, ulaşılamayan ihbar yok. Her türlü ihtimal düşünülerek, arkadaşlarımız kontrollü bir şekilde binanın enkazını almaya başladılar. Kontrollü bir şekilde işlemler yürütülüyor. Binada 4 iş yeri olduğunu biliyoruz. Giriş katındaki iş yerinde tadilat olduğunu biliyoruz.

Şu anki değerlendirmeler çökmenin bu sebeple gerçekleştiği yönünde. Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldı. 3 gözaltı var. İşin sevindirici tarafı bir can kaybının olmaması ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olması." ifadelerini kullandı.
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımına tepki yağdı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
Başkan Erdoğan'dan 'enerji' mesajı: Attığımız adımlar bazı çevreleri rahatsız etmektedir
Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamar!
Ermenistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmek güzel olacaktır
Şehit yakını harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
9 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum..
Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı:
Şehit ağabeyine 'yavşak' diyen Meral Akşener’e tepkiler çığ gibi!
AK Partili kadın vekiller Akşener'e seslendi: HDP'den mi çekiniyorsunuz?
Eren Bülbül’ün annesinden Meral Akşener ve Lütfü Türkkan’a tepki: Yazıklar olsun
Malatya'daki binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar
Terörist başı Öcalan'ın özgürlüğünü istemişti! TTB Başkanı Fincancı'dan HDP'ye ziyaret
Enkazdan kendi imkanlarıyla çıktı! Olayın şokunu atlatamayan vatandaş kameralara böyle yansıdı...
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Tedarik sıkıntısı yaşanmamaktadır
Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı zorunluluğu' açıklaması
Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş
MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Dört PKK'lı öldürüldü
Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu!
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın 3 maymunu oynadı
Meteoroloji il il uyardı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var: Sağanak yağış, fırtına, sel...

Meteoroloji il il uyardı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var: Sağanak yağış, fırtına, sel...

Keban Baraj Gölü’nden Sibirya Mersin balığı çıktı

Keban Baraj Gölü’nden Sibirya Mersin balığı çıktı

İŞKUR’dan büyük fırsat! Hem işçi hem işveren kazanacak

İŞKUR’dan büyük fırsat! Hem işçi hem işveren kazanacak

Türk İKA'ları geliyor: İmzalar atıldı! Türkiye 'Sürpriz' etkisi yapacak

Türk İKA'ları geliyor: İmzalar atıldı! Türkiye 'Sürpriz' etkisi yapacak

İstanbul’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! Genç kadın araçta sıkıştı!

İstanbul’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! Genç kadın araçta sıkıştı!

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular