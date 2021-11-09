İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki katlı bir binada çökme meydana geldi. Şu ana kadar toplamda 13 vatandaşın enkazdan yaralı olarak çıkarılırken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ulaşılamayan herhangi bir ihbarın olmadığını belirterek, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Sıtmapınarı caddesindeki 2 katlı bir binanda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Şu ana kadar toplamda 13 vatandaşın enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı aktarılırdı.YARALILARDAN 7'Sİ TABURCU EDİLDİHastanede tedavi altına alınan 13 vatandaştan 7'si taburcu edildi. Bölgedeki çalışmalar hızla devam ederken, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, göçük meydana gelen binanın enkazından şu ana kadar 13 kişinin kurtarıldığını, 3 kişinin taburcu edildiğini, 2 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada "Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDIAyrıca, çöken binada bulunan iş yerinin sahibi tedavisinin ardından gözaltına alındı.3 GÖZALTI VAR, SORUŞTURMA BAŞLATILDIOlay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Şu andaki bilgilerimize göre, ulaşılamayan ihbar yok. Her türlü ihtimal düşünülerek, arkadaşlarımız kontrollü bir şekilde binanın enkazını almaya başladılar. Kontrollü bir şekilde işlemler yürütülüyor. Binada 4 iş yeri olduğunu biliyoruz. Giriş katındaki iş yerinde tadilat olduğunu biliyoruz.Şu anki değerlendirmeler çökmenin bu sebeple gerçekleştiği yönünde. Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldı. 3 gözaltı var. İşin sevindirici tarafı bir can kaybının olmaması ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olması." ifadelerini kullandı.