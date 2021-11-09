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Haydar Baş'ın oğlu Ayasofya Camii'nde Mustafa Kemal Atatürk'e mevlid okutma krizi çıkardı!

Şehit ağabeyi Tahir Gümren'e "Senin bacını s....rim" küfrünü savuran İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın skandalıyla iyice köşeye sıkışan muhalafet yeni bir provokasyon peşinde... Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 10 Kasım’da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Mustafa Kemal Atatürk için mevlidi şerif okutma talebi reddedildiğini duyurdu. Mustafa Kemal ve Ayasofya Camii'nin seçilmesi şüpheleri artırırken fondaş medyanın gündemi değiştirmek için kopya başlıklarla provokasyonu paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Haberin detayları...

Haydar Baş'ın oğlu Ayasofya Camii'nde Mustafa Kemal Atatürk'e mevlid okutma krizi çıkardı!
Ekleme: 9.11.2021 - 15:01 Güncelleme: 9.11.2021 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Haydar Baş'ın oğlu Ayasofya Camii'nde Mustafa Kemal Atatürk'e mevlid okutma krizi çıkardı!


Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 10 Kasım'da Ayasofya-i Kebir
Camii Şerifi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Mevlid-i Şerif okutma taleplerinin İstanbul
Valiliği tarafından reddedildiğini açıkladı.

Baş, İstanbul Valiliğinin red gerekçesini açıklanmadı.

BABASININ YERİNE GEÇEN OĞLU MUSTAFA KEMAL ÜZERİNDEN KRİZ ÇIKARMA
PEŞİNDE

Geçen sene yaşamını yitiren BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın koltuğuna oğlu Hüseyin Baş
oturmuştu.

BTP'nin İstanbul Valiliği'ne yaptığı başvuruda, 'Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl
Başkanlığı olarak Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah
Arkadaşları ve Tüm Şehitlerimizin ruhları için 10 Kasım 2021 Çarşamba günü yatsı
namazına müteakip Ayasofya Camii'nde Mevlid-i Şerif Programı yapmak istiyoruz.
Gereğinin bilgilerinize arz ederiz.' ifadeleri kullanılmıştı.

NEDEN AYASOFYA SEÇİLDİ? MESELE MEVLİD DEĞİL PROVOKASYON

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin neden seçildiğini açıklamadan manipülasyona devam eden
Baş sosyal medya hesabından, '10 Kasım'da Ayasofya Camii'nde Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün ruhuna mevlidi şerif okutma talebimiz reddedildi. Demek ki Ayasofya
ibadete değil, siyasete açılmış.' sözlerini sarf etti.

AYASOFYA'YI MUSTAFA KEMAL MÜZEYE ÇEVİRDİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yerine Türkiye Cumhuriyeti rejiminin kurulması
sonrası Ayasofya'ya zincir vurulmuştu.

Mustafa Kemal'in emriyle bir dizi çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sırasında çeşitli restorasyonlar,
kubbenin demir kuşak ile çevrilmesi ve mozaiklerin ortaya çıkarılıp temizlenmesi işlemleri
gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla Ayasofya Camii, müzeye
dönüştürüldü.

FONDAŞ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME DERDİNDE

Fondaş medya Lütfü Türkkan'ı korumak için birbirinin kopyası başlıklarla 'Mustafa Kemal'e
Ayasofya'da mevlid okutulma talebi reddildi' provokasyonunu servis etti.
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