Haydar Baş'ın oğlu Ayasofya Camii'nde Mustafa Kemal Atatürk'e mevlid okutma krizi çıkardı!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 10 Kasım'da Ayasofya-i KebirCamii Şerifi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Mevlid-i Şerif okutma taleplerinin İstanbulValiliği tarafından reddedildiğini açıkladı.Baş, İstanbul Valiliğinin red gerekçesini açıklanmadı.BABASININ YERİNE GEÇEN OĞLU MUSTAFA KEMAL ÜZERİNDEN KRİZ ÇIKARMAPEŞİNDEGeçen sene yaşamını yitiren BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın koltuğuna oğlu Hüseyin Başoturmuştu.BTP'nin İstanbul Valiliği'ne yaptığı başvuruda, 'Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İlBaşkanlığı olarak Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, SilahArkadaşları ve Tüm Şehitlerimizin ruhları için 10 Kasım 2021 Çarşamba günü yatsınamazına müteakip Ayasofya Camii'nde Mevlid-i Şerif Programı yapmak istiyoruz.Gereğinin bilgilerinize arz ederiz.' ifadeleri kullanılmıştı.NEDEN AYASOFYA SEÇİLDİ? MESELE MEVLİD DEĞİL PROVOKASYONAyasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin neden seçildiğini açıklamadan manipülasyona devam edenBaş sosyal medya hesabından, '10 Kasım'da Ayasofya Camii'nde Gazi Mustafa KemalAtatürk'ün ruhuna mevlidi şerif okutma talebimiz reddedildi. Demek ki Ayasofyaibadete değil, siyasete açılmış.' sözlerini sarf etti.AYASOFYA'YI MUSTAFA KEMAL MÜZEYE ÇEVİRDİOsmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yerine Türkiye Cumhuriyeti rejiminin kurulmasısonrası Ayasofya'ya zincir vurulmuştu.Mustafa Kemal'in emriyle bir dizi çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sırasında çeşitli restorasyonlar,kubbenin demir kuşak ile çevrilmesi ve mozaiklerin ortaya çıkarılıp temizlenmesi işlemlerigerçekleştirildi.Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla Ayasofya Camii, müzeyedönüştürüldü.FONDAŞ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME DERDİNDEFondaş medya Lütfü Türkkan'ı korumak için birbirinin kopyası başlıklarla 'Mustafa Kemal'eAyasofya'da mevlid okutulma talebi reddildi' provokasyonunu servis etti.