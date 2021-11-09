  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,25 - 11,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ermenistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmek güzel olacaktır

Haziran ayında yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da uğradıkları bozgun nedeniyle, Türkiye'yi 'NATO silahlarıyla sivillere saldırmakla' suçlayan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, bugün yaptığı açıklamada, ne zafer ne de yenilginin sonsuza kadar sürmediğini belirterek, "Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmek güzel olacaktır" dedi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmek güzel olacaktır
Ekleme: 9.11.2021 - 22:13 Güncelleme: 9.11.2021 - 22:24 / Editör: Ozge Selin
Ermenistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmek güzel olacaktır
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin çözümüne değindi.

Türkiye'nin kendilerine saygı göstermesi gerektiğini belirten Sarkisyan, iki ülke arasındaki olası uzlaşıya ilişkin sorulan soruya, asırlardır karşılıklı cephelerde bulunan Fransa ile Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında aynı tarafta olabildiğini ve Türkiye ile Ermenistan’ın birbirlerinin kültürlerine, tarihlerine hoşgörüyle yaklaşmaları gerektiğini belirterek yanıt verdi.

"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK GÜZEL OLUR"
Bazı görüşlerini gizlemediğini belirten Ermenistan Cumhurbaşkanı, "Karmaşık bir mesele olsa bile Azerbaycan ile sorunların çözülmesini isterim. Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak güzel olur ki bu daha da zor. Sonuçta tarihi nasıl unutabiliriz? Ermenistan yalnızca kendi vatandaşları değil tüm Ermenilerin önünde kararlarından sorumlu. Bu insanlar gelecekte daha hassas sorular yöneltebilir." diye konuştu.

Ne zaferin ne de nihai yenilginin sonsuza kadar sürmediğini ifade eden Sarkisyan, "Her şey mümkün. Fransa ve Almanya yüzyıl boyunca birbirleriyle savaştı ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her şey değişti. Türkiye'nin inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Kültür, tarih, anıtlar, din, kilise ve tüm diğer şeyler konusunda tolerans olması gerekiyor. Karşılıklı saygı olmadıktan sonra hiçbir şey işe yaramaz." diyerek sözlerini noktaladı.
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımına tepki yağdı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
Başkan Erdoğan'dan 'enerji' mesajı: Attığımız adımlar bazı çevreleri rahatsız etmektedir
Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamar!
Ermenistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmek güzel olacaktır
Şehit yakını harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
9 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum..
Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı:
Şehit ağabeyine 'yavşak' diyen Meral Akşener’e tepkiler çığ gibi!
AK Partili kadın vekiller Akşener'e seslendi: HDP'den mi çekiniyorsunuz?
Eren Bülbül’ün annesinden Meral Akşener ve Lütfü Türkkan’a tepki: Yazıklar olsun
Malatya'daki binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar
Terörist başı Öcalan'ın özgürlüğünü istemişti! TTB Başkanı Fincancı'dan HDP'ye ziyaret
Enkazdan kendi imkanlarıyla çıktı! Olayın şokunu atlatamayan vatandaş kameralara böyle yansıdı...
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Tedarik sıkıntısı yaşanmamaktadır
Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı zorunluluğu' açıklaması
Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş
MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Dört PKK'lı öldürüldü
Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu!
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın 3 maymunu oynadı
Meteoroloji il il uyardı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var: Sağanak yağış, fırtına, sel...

Meteoroloji il il uyardı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var: Sağanak yağış, fırtına, sel...

Keban Baraj Gölü’nden Sibirya Mersin balığı çıktı

Keban Baraj Gölü’nden Sibirya Mersin balığı çıktı

İŞKUR’dan büyük fırsat! Hem işçi hem işveren kazanacak

İŞKUR’dan büyük fırsat! Hem işçi hem işveren kazanacak

Türk İKA'ları geliyor: İmzalar atıldı! Türkiye 'Sürpriz' etkisi yapacak

Türk İKA'ları geliyor: İmzalar atıldı! Türkiye 'Sürpriz' etkisi yapacak

İstanbul’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! Genç kadın araçta sıkıştı!

İstanbul’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! Genç kadın araçta sıkıştı!

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular