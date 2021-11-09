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Eren Bülbül’ün annesinden Meral Akşener ve Lütfü Türkkan’a tepki: Yazıklar olsun

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere ve bugün TBMM’deki Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında olayı provokasyon olarak değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bir tepki de Trabzonlu şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’den geldi. Bülbül, “Öncelikle bir şehit annesi olarak şehit evladını toprağa koyan bir anne olarak ona yazıklar olsun diyorum. Onun da evladı şehit edilebilirdi. O bir şehit yakını olsaydı ve biri ona o küfrü söylese onun tepkisi ne olacaktı? O tepkiyi nasıl kaldıracaktı. Eren’in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum.” dedi. Bülbül, Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfür için 'Provokasyon' açıklaması yapan Akşener'e de tepki gösterdi ve "Ona da yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Eren Bülbül’ün annesinden Meral Akşener ve Lütfü Türkkan’a tepki: Yazıklar olsun
Ekleme: 9.11.2021 - 19:59 Güncelleme: 9.11.2021 - 20:12 / Editör: Ozge Selin
Eren Bülbül’ün annesinden Meral Akşener ve Lütfü Türkkan’a tepki: Yazıklar olsun
Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen oğlu Eren Bülbül'ün mezarı başında konuşan anne Ayşe Bülbül, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere ve bugün TBMM'deki Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında olayı provokasyon olarak değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkisini dile getirdi.

"EREN'İN ANNESİ OLARAK ONA YAZIKLAR OLSUN DİYORUM"

Ayşe Bülbül, Lütfü Türkkan'a yönelik yaptığı açıklamada "Öncelikle bir şehit annesi olarak şehit evladını toprağa koyan bir anne olarak ona yazıklar olsun diyorum. Onun da evladı şehit edilebilirdi. O bir şehit yakını olsaydı ve biri ona o küfrü söylese onun tepkisi ne olacaktı? O tepkiyi nasıl kaldıracaktı. Eren'in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum. O sadece o şehit yakınına değil tüm şehit yakınlarına o lafı söyledi. Onun vekilliğine de yazık. Onu sadece grup başkan vekilliğinden değil milletvekilliğinden de düşürmeliler. Şiddetle kınıyorum. O, o küfrü nasıl söylemiş aklım almıyor. Diyecek de bir şey bulamıyorum" dedi.

"BİZİM YANIMIZDA OLACAĞI YERDE BAŞKALARININ YANINDA OLUYOR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de bugün TBMM'ndeki Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasından ötürü tepki gösteren Ayşe Bülbül "Ona da yazıklar olsun, o da bir annedir. O da benim gibi bir annedir, onun da evlatları vardır. Şehit annelerini düşünerek konuşsun. O bizim yanımızda olacağı yerde başkalarının yanında oluyor" ifadelerini kullandı.
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