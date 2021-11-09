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CHP'li İzmir'de kirden görünmüyor! Su yüzeyi yemyeşil oldu!

İzmir İnciraltı mevkiindeki Çakalburnu Lagünü’nde görülen deniz marullarının alanı genişlerken, suyun yüzeyi adeta yeşil örtüyle kaplandı. Deniz marulu olarak da bilinen aşırı alg çoğalması nedeniyle İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü yemyeşil oldu, vatandaşlar deniz marullarının yoğunluğu nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

CHP'li İzmir'de kirden görünmüyor! Su yüzeyi yemyeşil oldu!
Ekleme: 9.11.2021 - 11:46 Güncelleme: 9.11.2021 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İzmir'de kirden görünmüyor! Su yüzeyi yemyeşil oldu!
İzmir İnciraltı mevkiindeki Çakalburnu Lagünü'nde görülen deniz marullarının alanı genişlerken, suyun yüzeyi adeta yeşil örtüyle kaplandı.

YEMYEŞİL OLDU

İzmir'de genellikle Bostanlı sahilinde meydana gelen aşırı alg çoğalması, geçen günlerde İnciraltı mevkiinde de görülmüştü. Deniz marulu olarak da bilinen aşırı alg çoğalması nedeniyle İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü yemyeşil oldu, vatandaşlar deniz marullarının yoğunluğu nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

SU GÖRÜNMEZ HALDE

Deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen deniz marulunu ilk kez gördüğünü belirten Keziban Gülen isimli vatandaş, “Ne olduğunu bilmiyorum. Önceden bu görüntü yoktu. Sudaki canlılar için yararlı yoksa zararlı mı diye kaygı yaşıyoruz. Su üzerindeki yeşillik son zamanlarda iyice arttı. Neredeyse su görünmez halde” dedi.

DOĞADAKİ DENGELER BOZULUYOR

Ayşen Gülen ise “Daha önce de bu görüntüyle karşılaştım ama bu kadar yoğun değildi. Suyun üzerindeki hayvanlar rahatsız görünmüyor ama yine de bu durumun canlılara zararlı olabileceğini düşünüyorum. Doğadaki dengelerin bu denli bozulmaya başlaması hayra alamet görünmüyor. Deniz marulu oluşumu olumlu bir şey değildir diye tahmin ediyorum” diye konuştu. Bazı vatandaşlar ise deniz marullarının geçen seneye göre daha az olduğunu söyledi. Ender Kodan isimli vatandaş, “Bu görüntünün deniz yosunu olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak gelişen, insan katkısı ile olmayan bir şey olabilir. Ben 2 yıldır buradan geçiyorum. Geçen sene daha yoğundu. Bu yıl ise seyrekleşmeye başladığını gözlemledim” ifadelerini kullandı.

İzmir Körfezinde sudaki kirliliğe bağlı azot ve fosfor miktarının artmasıyla aşırı çoğalan deniz marulları, körfezin kuzey kıyısının yanı sıra güneyde de çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan lagünü yeşile bürüdü. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul 'Eğer su kirliliğine engel olamıyorsak mutlaka arkasından değişik çevresel felaketleri gelecek. Bugün deniz marulunu engelleyemezsek, çözüm bulamazsak arkasından da maalesef müsilaj gelecek' ifadelerini kullandı.
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